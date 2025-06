Fantasticamente belle e misticamente aspre: le Azzorre. Unsplash

Paesaggi vulcanici, foreste di nuvole e acqua calda che sgorga direttamente dal suolo: le Azzorre offrono tutto ciò senza dover volare dall'altra parte del mondo. Perché l'arcipelago portoghese in mezzo all'Atlantico è una delle destinazioni più emozionanti d'Europa.

Sven Ziegler

Alcuni cercano il paradiso su isole lontane con tre trasferimenti e oltre dodici ore di volo. Altri si recano semplicemente nell'Atlantico, per la precisione verso le Azzorre.

Se avete sempre sognato di sentirvi come in un episodio di «White Lotus», con vista sui vulcani, sul mare e avvolti dalla massima tranquillità, non dovete andare fino alle Hawaii o in Thailandia.

Perché le Azzorre hanno una flora e una fauna simili. L'arcipelago, composto da nove isole, è un paradiso verde, selvaggio, remoto e ancora un vero e proprio insider tip per molti viaggiatori. Vi sveliamo perché queste isole sono così uniche.

São Miguel è balzata agli onori della cronaca internazionale nel 2001, ma per un motivo insolito: uno yacht era in difficoltà al largo della costa e mezza tonnellata di cocaina non tagliata ed stata portata a riva in sacchetti. Improvvisamente l'intera isola fu inondata dalla droga e molte persone la consumarono senza rendersi conto dei pericoli.

Ancora più assurdo: la cocaina veniva usata persino per impanare il pesce o addolcire il caffè. Grazie alla serie Netflix «Rabo de Peixe», il pubblico internazionale conosce ora questo bizzarro episodio.

Ma al di là di questo trauma involontario, le Azzorre sono tutt'altro che un luogo di criminalità.

L'isola verde: São Miguel

São Miguel è considerata il paradiso verde delle Azzorre. Pexels

São Miguel è la regina verde delle Azzorre. L'isola accoglie i viaggiatori con terra fumante, colline verdeggianti e mistici laghi craterici. Il Lagoa Azul e il Lagoa Verde si riflettono in due colori diversi nella caldera di Sete Cidades, uno spettacolo naturale che raramente si trova in Europa.

L'isola è piena di bolle e sibili: sorgenti calde, fumarole gorgoglianti ed energia geotermica proveniente dall'interno della terra caratterizzano il paesaggio.

Nella Valle di Furnas, il vapore sale dalla terra e offre un'attrazione culinaria: il cozido è uno stufato che cuoce lentamente per ore nel terreno vulcanico.

Anche le piantagioni di tè incantano i visitatori e immergono il paesaggio in una lussureggiante tonalità di verde.

Punti forti di São Miguel Laghi del cratere di Sete Cidades e Lagoa do Fogo

Valle di Furnas con sorgenti termali e Parco Terra Nostra

Piantagione di tè di Gorreana e serre di ananas vicino a Ponta Delgada Mostra di più

L'isola dell'estate: Santa Maria

Santa Maria è l'isola più meridionale e più soleggiata delle Azzorre. Nella baia di São Lourenço, a forma di mezzaluna, le case bianche con i tetti rossi si affiancano alle verdi terrazze vinicole e all'acqua color turchese: un panorama perfetto.

Secco a ovest, verde a est, sempre riscaldato dal sole, che qui splende più spesso che in qualsiasi altro luogo dell'arcipelago.

L'isola storica: Terceira

Numerose cascate si nascondono sulle Azzorre. Pexels

La cultura incontra la natura a Terceira. Ad Angra do Heroísmo, la città più antica dell'arcipelago e Patrimonio dell'UNESCO, potrete ammirare le facciate colorate, le chiese barocche e le antiche mura della fortezza: un luogo che respira storie dell'epoca marinara.

Sopra la città si erge il Monte Brasil, un vulcano spento da cui si può ammirare il mare. Sulla costa settentrionale, le piscine di lava di Biscoitos invitano i visitatori a nuotare, mentre nei villaggi si possono vivere le colorate feste in onore dello Spirito Santo in estate, tra cui cappelle dipinte e corse di tori tradizionali.

Punti forti di Terceira? Angra do Heroísmo: città UNESCO dal fascino coloniale

Monte Brasil: punto panoramico e vulcano sopra la città

Algar do Carvão: camera magmatica con lago Mostra di più

La bellezza tranquilla: Graciosa

Laghi craterici sulle isole vulcaniche delle Azzorre Unsplash

Graciosa è un'isola per gli occhi. Mulini a vento bianchi e dai tetti rossi, dolci colline, campi verdi e piccoli villaggi rendono l'isola un luogo pittoresco.

Nel profondo del sottosuolo si trova la più grande meraviglia naturale di Graciosa: la grotta sulfurea Furna do Enxofre con il suo misterioso lago sotterraneo. Se volete fare un tuffo, immergetevi nelle calde piscine marine di Carapacho, dove l'acqua termale sgorga direttamente in mare.

L'isola mistica: São Jorge

L'isola di São Jorge è considerata un soggetto fotografico particolarmente drammatico. Unsplash

São Jorge è la leggendaria isola delle Azzorre. Colpisce per le sue alture scoscese, le ripide scogliere e le verdi fajãs, ossia promontori pianeggianti ai piedi di drammatiche scogliere. Per questo motivo l'isola viene spesso chiamata «Il drago».

Stretti sentieri conducono dall'altopiano fino alla Fajã da Caldeira de Santo Cristo, dove una laguna tranquilla e banchi di cozze vi attendono in uno scenario romantico e selvaggio. Oltre 40 di queste fajã fanno di São Jorge un Eldorado per gli escursionisti che amano la solitudine, i panorami e i villaggi caratteristici.

Nella città principale di Velas, la pietra vulcanica incontra le barche da pesca e la vista dal Pico da Esperança si estende fino a cinque isole.

L'isola più alta: Pico

Pico è la montagna più grande del Portogallo. Pexels

L'isola di Pico emerge drammaticamente dall'acqua. L'omonima montagna è la più alta del Portogallo e la maggior parte di essa è avvolta dalla nebbia. L'isola più giovane delle Azzorre è costituita da roccia lavica nera.

Sull'isola piatta, circondata da mura, si coltiva il vino, che ha un sapore unico grazie al terreno speciale. A parte questo, non ci sono ancora molte piante e alberi, poiché l'isola ha solo 250'000 anni.

Gli appassionati di mammiferi marini hanno le migliori possibilità di avvistare capodogli e delfini al largo della costa di Pico, spesso a pochi metri dalla barca.

Punti salienti di Pico Scalata del vulcano Montanha do Pico

Paesaggio vinicolo UNESCO Criação Velha

Osservazione delle balene (da Lajes e Madalena) Mostra di più

L'isola blu: Faial

Faial è un'attrazione assoluta, soprattutto nei mesi estivi. In questo periodo fioriscono innumerevoli siepi di ortensie blu lungo i sentieri e i bordi dei crateri dell'isola vulcanica. Il Peter Café Sport è un punto di incontro per i velisti di tutto il mondo: un pranzo in questo ristorante è assolutamente da non perdere.

La Caldeira do Faial, un enorme cratere al centro dell'isola, è ideale per splendide escursioni panoramiche. A ovest, vicino a Capelinhos, si può ammirare un paesaggio lunare di lava raffreddata dalla più recente eruzione vulcanica delle Azzorre.

E se amate il sole e il mare, Faial offre baie raffinate e spiagge riparate, con un po' di fortuna senza anima viva.

L'isola in fiore: Flores

Se la primavera avesse un'isola, sarebbe Flores. È la «fioritura» delle Azzorre. Ortensie, fiori selvatici e azalee esplodono, incorniciati da pendii verdi e coste impervie. Ma anche le cascate non mancano.

Flores è l'isola perfetta per fare canyoning, nuotare in piscine naturali o fare immersioni. È l'isola più occidentale abitata d'Europa, ma qui non troverete molte persone, bensì tanta natura.

Punti salienti di Flores? Poço da Alagoinha: cascate e bacino vicino a Fajã Grande

Cascata do Poço do Bacalhau e altre cascate

Sette laghi craterici sugli altopiani (ad es. Lagoa Funda, Comprida) Mostra di più

Il piccolo e bello: Corvo

Corvo è minuscola, selvaggia e meravigliosamente appartata: con i suoi soli 17 metri quadrati, è la più piccola isola abitata delle Azzorre. A causa delle sue dimensioni, viene spesso trascurata.

Tuttavia è un piccolo paradiso in acqua e praticamente la Svizzera delle Azzorre. Al centro si erge il Monte Gordo, il cui cratere Caldeirão sembra un universo verde in miniatura: piccoli laghi, mucche al pascolo, nebbia mistica.

Siete ancora alla ricerca di ispirazione per le vacanze? Qui potete vedere quando e dove viaggiare.