In tutta la Svizzera le vacanze di carnevale sono dietro l'angolo. Se non volete dilapidare il vostro stipendio per delle ferie sulle piste de sci, potete optare per un'alternativa più economica: passare alla slitta! Ecco 5 piste dove il divertimento è garantito.

Sven Ziegler

Mentre le vacanze sulla neve stanno ormai diventando sempre più costose, i biglietti giornalieri per lo slittino di solito costano circa la metà di uno skipass, a seconda della destinazione.

L'unico problema è che di solito le piste per la slitta si trovano un po' più in basso e a volte la neve dunque scarseggia. Quindi in questo caso le gite sono un po' più difficili da pianificare.

Abbiamo dunque pensato di presentarvi cinque piste da slittino con le maggiori possibilità di innevamento durante il periodo delle vacanze di carnevale, che rispondono a diverse esigenze.

Per le famiglie: il Kronberg, in Appenzello

Il Kronberg, in Appenzello, è la pista da slittino ideale per le famiglie. È ben preparata e adatta anche ai bambini e ai meno esperti grazie alla sua pendenza assai leggera. Con i suoi 7 chilometri, il percorso è però lungo ed è quindi interessante poter fare una pausa, dopo la metà del percorso, al ristorante Scheidgegg. Per tre corse si pagano 36 franchi.

Per gli amanti dell'adrenalina: Grindelwald Jungfrau «Eiger Run»

Non per i deboli di cuore: la corsa dell'Eiger al tramonto. Jungfraubahnen 2019

La «Pista dell'Eiger» nella regione della Jungfrau è probabilmente una delle piste per slittini più spettacolari della Svizzera. Prendete l'Eiger Express o la ferrovia a cremagliera fino alla stazione del ghiacciaio dell'Eiger, dove si può ammirare un affascinante panorama montano.

La pista per slittini attraversa romantiche foreste fino a Brandegg e Grindelwald. Il percorso è impegnativo e richiede buone capacità e coraggio. Il biglietto giornaliero costa 45 franchi.

Per i nottambuli: Bergün nei Grigioni

Bergün ha un'ottima pista lungo l'iconica ferrovia Christof Sonderegger CH-9424 Rheineck

Se andate in slitta a Bergün, la corsa con la famosa ferrovia, patrimonio mondiale dell'UNESCO, è inclusa. La regione offre due grandi piste. La Darlux è spesso chiamata Lauberhorn dagli «slittinisti». Ma è particolarmente consigliato il percorso in notturna sulla strada illuminata del Passo dell'Albula.

La pista, lunga 4,4 chilometri e su asfalto, è particolarmente scorrevole e permette di godere della vista delle montagne anche di notte. Il biglietto giornaliero costa 30 franchi con una tessera a metà prezzo.

Per gli intenditori: Melchsee-Frutt (OW)

Foreste innevate, lunghe piste: Sulla pista da slittino di Melchsee-Frutt potrete divertirvi in modo rilassato. Melchsee-Frutt

A proposito di divertimento: la pista da slitta di Melchsee-Frutt offre una bella e lunga via attraverso boschi innevati. La discesa è moderata e ideale per gli intenditori che vogliono vivere appieno la natura invernale. Lungo il percorso si trovano anche accoglienti punti di ristoro. Il biglietto giornaliero costa 45 franchi.

Per gli sportivi: Fideriser Heuberge (GR)

Con una lunghezza di 12 chilometri, la pista da slitta del Fideriser Heubergen è una delle più lunghe della Svizzera. Questa impegnativa pista richiede una buona forma fisica e pure un po' di tecnica. È quindi ideale per le persone più sportive.

La discesa offre anche una vista mozzafiato sulle montagne dei Grigioni. Il divertimento costa 62 franchi, compreso il noleggio della slitta.