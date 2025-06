Questi 12 luoghi sono decisamente più belli che sicuri

Sull'isola di Saba, nelle Antille olandesi, si verificano spesso tempeste. iStock / steeric

Pericoli mortali dovuti a radiazioni radioattive, serpenti velenosi o disastri naturali trasformano anche le destinazioni più belle in luoghi di terrore, comprese queste isole, assolutamente da evitare.

Non lasciatevi ingannare: anche dietro a scenari isolani paradisiaci con acque turchesi, palme sulla spiaggia e foreste pluviali tropicali, possono nascondersi pericoli incredibili che possono concludersi con la morte.

blue News mostra le isole più belle e letali.

Riems

Non lontano da Rügen si trova l'isola di Riems. © iStock/Stefan Dinse

Anche in Germania, i pericoli sono in agguato su isole idilliache, come Riems, non lontano da Rügen. L'isola è stata dichiarata zona soggetta a restrizioni.

Il motivo è il centro di ricerca virologica, fondato nel 1910 da Friedrich Loeffler per la ricerca sulle malattie animali. I batteri e i virus più pericolosi del mondo si nascondono qui in laboratori di massima sicurezza.

Isola di North Sentinel

North Sentinel Island è pericolosa, i forestieri non sono i benvenuti. Images/DigitalGlobe/ScapeWare3d

North Sentinel ha una superficie di soli 60 chilometri quadrati, ma è comunque molto pericolosa, addirittura mortale. Si tratta dell'isola più occidentale dell'arcipelago delle Andamane, nell'Oceano Indiano, che appartiene all'India.

I circa 50 Sentinelesi che vivono sull'isola scacciano o uccidono le persone che osano entrare nel loro regno. L'ultima volta è successo nel 2018, quando il missionario americano John Allen Chau è stato ucciso con delle frecce in seguito a degli avvertimenti.

Per oltre 50'000 anni, i Sentinelesi hanno vissuto sull'isola in completo isolamento come uno degli ultimi popoli dell'età della pietra al mondo. Dal 1996, l'isola, con un raggio di tre miglia nautiche, è stata anche dichiarata zona riservata dal governo indiano.

E questo è un bene, perché le persone provenienti dall'esterno portano nuovi agenti patogeni che il sistema immunitario degli abitanti non è in grado di combattere.

Queimada Grande

Molte vipere vivono sull'isola di Queimada Grande. iStock / reptiles4all

Queimada Grande è un'isola al largo della costa brasiliana ed è uno dei luoghi più pericolosi al mondo. Il motivo non sono le persone che scagliano frecce, ma i numerosi serpenti velenosi.

Questo luogo ospita un numero di serpenti lanceolati superiore alla media, una specie di serpente altamente velenoso della famiglia delle vipere. Dopo troppi morsi mortali di serpente, nel 1984 l'isola è stata dichiarata riserva naturale e ne è stato vietato l'accesso.

Isola di Ramree

Tantissimi soldati uccisi dai coccodrilli durante la Seconda guerra mondiale (immagine simbolica). iStock / DianaLynne

Ramree è un'isola del Myanmar nota anche come «isola dell'orrore». Questo nome le è stato dato dopo un massacro avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. All'epoca circa 800 soldati giapponesi furono uccisi dai coccodrilli nelle fitte paludi di mangrovie.

Sebbene gli storici dubitino dell'elevato numero di vittime, il Guinness dei primati annovera l'incidente come il «più grande disastro mai causato da animali tra gli uomini».

Surtsey

Negli anni '60 Surtsey è nata dalla lava e dalla cenere. 2010 AFP/AFP/Getty Images

Surtsey è un'isola vulcanica nata da una serie di eruzioni e si trova nell'Oceano Atlantico, a circa 30 chilometri dalla costa meridionale dell'Islanda. L'isola è ancora relativamente giovane, poiché il vulcano sottomarino ha fatto emergere l'isola in superficie solo nel 1963.

Si è formata con la lava e i sedimenti spinti in superficie dall'eruzione vulcanica. L'accesso all'isola è consentito solo ai ricercatori. Il motivo non è solo il pericolo rappresentato da un'isola con queste caratteristiche.

Solo i ricercatori possono accedere a Surtsey. UniversalImagesGroup/Getty Images

La giovane isola ha offerto agli scienziati l'opportunità unica di studiare la crescita delle piante e la colonizzazione di insetti, uccelli e altri animali senza l'influenza dell'uomo.

Per questo motivo è stata dichiarata riserva naturale protetta e dal luglio 2008 è stata inserita nell'elenco del Patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Isole Farallon

Spettacolarmente belle ma pericolose: le Isole Farallon. Getty Images / Kike Calvo

Le isole Farallon, di origine vulcanica, sono un'attrazione al largo della costa di San Francisco, 43 chilometri a ovest del Golden Gate.

Purtroppo, le isole e le rocce vulcaniche del Golfo delle Farallones sono anche conosciute come la discarica nucleare di Farallon Island. Questo perché, fino agli anni '70, le scorie radioattive sono state scaricate in mare, compromettendo la pesca e l'area protetta.

Ancora oggi, il materiale contaminato giace sul fondale marino, senza alcuna intenzione di recuperarlo. Rimuoverlo sarebbe più rischioso che lasciarlo sul fondale. A parte le stazioni di ricerca scientifica, le Isole Farallon sono disabitate.

Sebbene non vivano persone, vi vivono innumerevoli animali. Infatti, le isole costituiscono un habitat protetto per molti uccelli marini e trampolieri che hanno la possibilità di nidificare.

Inoltre, sulle isole si è insediata una grande popolazione di leoni marini, che a loro volta attirano altri animali: gli squali bianchi.

Isola Gruinard

Sull'isola di Gruinard sono stati condotti test sulle armi biologiche. 011 Gamma-Rapho/Chip HIRES/Getty Images

Nonostante i suoi paesaggi pittoreschi, l'isola di Gruinard, nell'Oceano Atlantico, al largo della costa nord-occidentale della Scozia, non attira quasi nessuno.

Ciò è dovuto ai test sulle armi biologiche effettuati durante la Seconda Guerra Mondiale, quando le pecore furono esposte all'agente patogeno dell'antrace. Gli animali morirono pochi giorni dopo. Dopo il conflitto furono scoperte spore batteriche nel terreno e l'isola fu chiusa.

Nel 1986 si tentò di «bonificarla» con la formaldeide. Quattro anni più tardi è stata dichiarata di nuovo abitabile dal governo scozzese, quando le pecore hanno pascolato sull'isola e non hanno mostrato sintomi di avvelenamento anche dopo un lungo periodo di tempo. Ciononostante non è una destinazione turistica popolare...

Atollo di Bikini

67 bombe nucleari sono state fatte esplodere sull'atollo di Bikini. 2017 Gallo Images (PTY) LTD/Getty Images

L'atollo di Bikini comprende 23 isole nell'Oceano Pacifico ed è diventato famoso nel 1946 quando l'esercito statunitense vi ha testato armi nucleari. I test continuarono fino al 1958 e resero le isole inabitabili. In totale furono fatte esplodere 67 bombe, tra cui una bomba all'idrogeno, più potente del previsto ed equivalente a circa 1'000 bombe di Hiroshima.

Le radiazioni radioattive prodotte dai test furono così elevate che anche gli atolli vicini furono contaminati. Bikini era abitato prima dei test nucleari. Gli abitanti furono reinsediati, ma con la promessa che avrebbero potuto tornare alle loro case in seguito.

Anche decenni dopo è stato rilevato un aumento della radioattività nell'acqua potabile e nei prodotti agricoli dell'isola. Nel 2009 il governo degli Stati Uniti ha dichiarato che la regione non era più esposta al pericolo di radiazioni residue.

Saba

Sull'isola di Saba si verificano spesso tempeste. iStock / steeric

Saba è una delle isole più piccole delle Antille Olandesi e si trova nei Caraibi orientali. È un piccolo paradiso con una natura mozzafiato, come il Parco Nazionale di Saba, ricco di specie animali.

Il pericolo è però in agguato: attenzione alla meteo. Negli ultimi 150 anni, l'isola è stata colpita dagli uragani più spesso di qualsiasi altra regione del mondo.

Miyake-jim

Sull'isola di Miyake-jima tutti indossano una maschera. iStock/Norimoto

I circa 3'800 abitanti dell'isola vulcanica giapponese di Miyake-jima hanno dovuto essere evacuati dopo l'ultima eruzione del 2000. Il motivo principale di questa misura era la grande quantità di anidride solforosa che continuava a fuoriuscire dal cratere dopo l'eruzione.

Le persone sono potute tornare nel 2005, ma il governo consiglia di indossare sempre una maschera.

Poveglia

Si dice che Poveglia sia un luogo infestato. Getty Images/Blom

La cosiddetta «isola stregata» di Poveglia si trova in una laguna vicino a Venezia. L'isola è considerata un luogo spaventoso: questo sarebbe infestato dalle anime di persone malate e mentalmente disturbate che sono state ospitate per anni in una clinica psichiatrica in loco.

L'isola di Poveglia è ormai disabitata da oltre 50 anni ed è chiusa per motivi di sicurezza, la vecchia clinica è fatiscente.

La Gaiola

La Gaiola è nota anche come «isola maledetta». Getty Images / KONTROLAB

Anche la piccola isola rocciosa di La Gaiola, nel Golfo di Napoli, sembra essere maledetta. Dal XX secolo, tutti i proprietari de La Gaiola sono stati assassinati, rapiti, morti suicidi o hanno subito incidenti. Dal 1978, l'«isola maledetta» è in lento decadimento e sembra ancora più infestata con le rovine abbandonate.