Questi otto oggetti possono essere puliti in lavatrice

La lavatrice può fare molto più lavoro di quanto non si pensi: grazie a questo elettrodomestico si puliscono molte più cose dei soli vestiti. Ecco i suggerimenti di blue News su cosa e come lavarlo.

I vestiti vengono lavati in lavatrice. Questa constatazione probabilmente non sorprende nessuno. Ma con questo elettrodomestico si possono pulire anche altri tipi di cose: dopo tutto, batteri e germi si nascondono ovunque.

Lego

Anche i mattoncini Lego si sporcano e possono essere puliti in lavatrice, ma le parti in plastica devono essere messe prima in un sacchetto per il lavaggio o in una federa. In questo modo si eviterà che le parti più piccole finiscano nella macchina.

È meglio impostare la temperatura a 30 gradi per fare in modo che i mattoncini si danneggino. Dopo il ciclo di lavaggio, i Lego possono essere asciugati con il lato aperto verso il basso su un panno steso.

Scarpe da ginnastica

Le scarpe da ginnastica possono essere messe in lavatrice senza problemi. C'è un'eccezione: se le scarpe da ginnastica sono in pelle, bisogna assolutamente evitare il ciclo di lavaggio e optare per la pulizia manuale.

Altrimenti è meglio mettere queste calzature in una rete da bucato e lavarle con il resto della biancheria a 40 gradi.

Tenda da doccia

La maggior parte delle tende da doccia può essere lavata. È importante, anche se le tende si bagnano regolarmente visto la loro funzione.

La temperatura di lavaggio consigliata è riportata sulle istruzioni di lavaggio cucite. Lavando le tende ogni tre mesi circa si evitano gli antiestetici depositi di calcare e batteri.

Letto per cani o cesto per gatti

Anche le coperte o i tappetini per la zona notte degli animali domestici possono essere puliti in lavatrice in pochissimo tempo.

È facile dimenticarsi di pulirli, ma è logico visto che cani e gatti non solo fanno la pipì, ma sporcano anche con le loro zampe.

Anche la maggior parte dei giocattoli degli amici a quattro zampe può essere facilmente pulita in lavatrice.

Peluche

I peluche si puliscono meravigliosamente in lavatrice, ma è bene controllare prima l'etichetta, dove viene specificato se il lavaggio comporta dei rischi. Troverete anche la temperatura consigliata.

Se però il peluche è in microfibra o in spugna, di solito lo si può mettere in lavatrice senza esitazioni. È meglio inserirlo in una federa o in una rete da bucato, scegliere un detersivo per lana e impostare la temperatura a 30 gradi con ciclo delicato.

Lacci delle scarpe

Mettete i lacci delle scarpe in un sacchetto per il lavaggio, impostate la lavatrice a un massimo di 40 gradi e una volta fuori saranno come nuovi.

Tappeti

La possibilità di lavare un tappeto in lavatrice dipende da diversi fattori, tra cui il materiale, le dimensioni e le istruzioni del produttore.

I tappeti e i tappetini da bagno in cotone, lana o tessuti sintetici come il poliestere possono essere lavati senza problemi, a condizione che l'etichetta di manutenzione non lo escluda.

È preferibile selezionare il programma di lavaggio delicato a 30 gradi. Attenzione: i tappeti in rafia, sisal o pelliccia non devono assolutamente essere lavati in lavatrice.

Panni per la pulizia e asciugapiatti

I tessuti per la cucina e la pulizia devono essere lavati in lavatrice dopo ogni utilizzo. Il motivo? Entrano in contatto con batteri e germi e sono un vero e proprio terreno di coltura.

Fortunatamente i microrganismi indesiderati vengono eliminati in modo affidabile se si lavano i panni a una temperatura minima di 60 gradi.

Ma attenzione anche in questo caso: risciacquare sempre accuratamente prima del lavaggio, altrimenti può verificarsi una reazione chimica tra il detergente e il detersivo.