  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Attenzione! Questi sei passi svizzeri sono chiusi a causa delle nevicate

Samuel Walder

6.10.2025

La situazione sul Passo del Grimsel è nebbiosa e coperta di neve lunedì mattina.
La situazione sul Passo del Grimsel è nebbiosa e coperta di neve lunedì mattina.
meteoblue.com

L'inverno ha già fatto la sua comparsa sulle Alpi: diversi passi svizzeri sono chiusi per colpa della neve, proprio all'inizio delle vacanze autunnali di diversi cantoni. Furka, Grimsel, Novena e Susten sono particolarmente colpiti.

Samuel Walder

06.10.2025, 15:19

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La prima neve è caduta in montagna nella notte su lunedì. Secondo MeteoNews, i fiocchi sono caduti a partire da circa 1'500 metri.
  • Quattro grandi passi alpini sono attualmente chiusi a causa delle nevicate: Furka, Grimsel, Novena e Susten. Anche l'Ächerlipass e il Pragelpass sono impraticabili.
  • Il Passo del Gottardo rimane aperto: ad Airolo c'è solo un sottile strato di neve.
Mostra di più

Per quanto bella possa essere una montagna innevata, non è divertente sulle strade. Secondo «MeteoNews», la giornata odierna di lunedì è molto nuvoloso ed è stata parzialmente umida al mattino, soprattutto sulle Prealpi. E la neve è scesa già a partire dai 1'500 metri.

Nonostante il resto della settimana dovrebbe essere asciutta, la neve sta per il momento mettendo i bastoni tra le ruote, soprattutto ai vacanzieri autunnali. Come riporta il TCS, quattro dei principali passi sono chiusi a causa delle nevicate.

Il Passo della Furka (2'429 metri), il Passo del Grimsel (2'164 metri), il Passo della Novena (2'478 metri) e il Passo del Susten (2'234 metri) non sono transitabili. Anche chi vuole attraversare l'Ächerlipass (1'457 metri) o il Pragelpass (1'558 metri) deve fare una deviazione.

Lunedì mattina c'è neve anche ad Airolo.
Lunedì mattina c'è neve anche ad Airolo.
swisswebcams.ch

Il Passo del Gottardo è ancora transitabile. Ad Airolo una webcam mostra un sottile strato di neve accanto alla carreggiata lunedì mattina. Il tunnel è ancora aperto.

Potete consultare rapidamente le previsioni meteo sulla nostra pagina specifica cliccando qui.

I più letti

In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute
Un mini tsunami colpisce la costa adriatica italiana: le località di vacanza sono sott'acqua
Coop ha copiato spudoratamente un prodotto della concorrenza?
È morto Ike Turner Junior, figlio di Tina Turner
Maria De Filippi sarà una presenza fissa a «Belve»?

Altre notizie

Francia. Gisèle Pelicot torna in tribunale, ecco perché

FranciaGisèle Pelicot torna in tribunale, ecco perché

Intrappolati in centinaia. Un video mostra le drammatiche scene della bufera di neve sul Monte Everest

Intrappolati in centinaiaUn video mostra le drammatiche scene della bufera di neve sul Monte Everest

Medio Oriente. 138 attivisti della Global Sumud Flotilla ancora in custodia, dieci sono svizzeri

Medio Oriente138 attivisti della Global Sumud Flotilla ancora in custodia, dieci sono svizzeri