La situazione sul Passo del Grimsel è nebbiosa e coperta di neve lunedì mattina. meteoblue.com

L'inverno ha già fatto la sua comparsa sulle Alpi: diversi passi svizzeri sono chiusi per colpa della neve, proprio all'inizio delle vacanze autunnali di diversi cantoni. Furka, Grimsel, Novena e Susten sono particolarmente colpiti.

Hai fretta? blue News riassume per te La prima neve è caduta in montagna nella notte su lunedì. Secondo MeteoNews, i fiocchi sono caduti a partire da circa 1'500 metri.

Quattro grandi passi alpini sono attualmente chiusi a causa delle nevicate: Furka, Grimsel, Novena e Susten. Anche l'Ächerlipass e il Pragelpass sono impraticabili.

Il Passo del Gottardo rimane aperto: ad Airolo c'è solo un sottile strato di neve. Mostra di più

Per quanto bella possa essere una montagna innevata, non è divertente sulle strade. Secondo «MeteoNews», la giornata odierna di lunedì è molto nuvoloso ed è stata parzialmente umida al mattino, soprattutto sulle Prealpi. E la neve è scesa già a partire dai 1'500 metri.

Nonostante il resto della settimana dovrebbe essere asciutta, la neve sta per il momento mettendo i bastoni tra le ruote, soprattutto ai vacanzieri autunnali. Come riporta il TCS, quattro dei principali passi sono chiusi a causa delle nevicate.

Il Passo della Furka (2'429 metri), il Passo del Grimsel (2'164 metri), il Passo della Novena (2'478 metri) e il Passo del Susten (2'234 metri) non sono transitabili. Anche chi vuole attraversare l'Ächerlipass (1'457 metri) o il Pragelpass (1'558 metri) deve fare una deviazione.

Lunedì mattina c'è neve anche ad Airolo. swisswebcams.ch

Il Passo del Gottardo è ancora transitabile. Ad Airolo una webcam mostra un sottile strato di neve accanto alla carreggiata lunedì mattina. Il tunnel è ancora aperto.

