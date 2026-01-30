La neve è quasi assente sia in pianura che in montagna. Keystone

Le settimane bianche sono iniziate da un pezzo, ma in molti luoghi manca la neve: secondo MeteoSvizzera, la quantità in tutto il Paese è ben al di sotto della media a lungo termine, con ripercussioni anche sull'acqua in primavera.

Noemi Hüsser, Lisa Stutz

In molti cantoni sono previste le vacanze invernali nelle prossime settimane, ma nelle Alpi la neve è notevolmente inferiore al solito.

Per ora in Svizzera c'è circa il 60% di neve in meno rispetto alla norma in questo periodo dell'anno. Lo riferisce MeteoSvizzera interpellata da blue News.

Nei Grigioni e nell'Oberland bernese la quantità di neve è pari solo al 30-60% della norma. Nelle zone più alte del Vallese, la quantità di neve è pari al 60-90% della media a lungo termine.

Il fatto che nevichi o meno dipende dalle condizioni meteorologiche generali. «Nelle ultime settimane, le aree di alta pressione di blocco sull'Europa orientale e nord-orientale hanno spesso dominato il tempo sulle Alpi. Queste hanno causato un po' di freddo invernale, ma soprattutto tempo secco», spiega MeteoSvizzera.

Di conseguenza, dall'inizio di dicembre in tutte le regioni del Paese sono cadute meno precipitazioni del solito.

La mappa dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) mostra l'attuale altezza della neve rispetto alla media a lungo termine. Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF

Ma secondo MeteoSvizzera, i prossimi giorni non saranno completamente privi di spolverate bianche. Entro venerdì mattina si prevedono circa 15-25 cm di neve fresca al di sopra degli 800-1000 m sul versante meridionale delle Alpi e nella Svizzera occidentale. Nelle altre regioni sono previsti dai 5 ai 10 cm.

La presenza di manto bianco sufficiente per slittare, sciare o fare snowboard dipende non solo dalle nevicate, ma anche dalla temperatura e dal vento. A temperature superiori a zero gradi, la neve inizia a sciogliersi.

«Più il vento è forte, più la neve si scioglie velocemente», dice l'ufficio federale di meteorologia. «Un forte vento di Foehn, con la sua aria secca e mite, può addirittura distruggere oltre 30 cm di neve in un giorno».

Questo, giova ricordarlo, vale anche per la neve artificiale.

Meno acqua di fusione in primavera

Nonostante le nevicate in montagna, le cose si prospettano ancora poco rosee per chi trascorre le vacanze in pianura. Da venerdì a sabato, qualche fiocco di neve potrebbe cadere al di sopra dei 500 metri.

«Ma in pianura non ci si può aspettare di più», segnala MeteoSvizzera. Allo stato attuale, non si prevede neve nemmeno nella prima settimana di febbraio.

Un inverno con poca neve può avere conseguenze anche a lungo termine. Se la copertura nevosa è scarsa, in primavera la neve può sciogliersi meno e l'acqua di fusione disponibile è minore.

Questo ha un impatto sul deflusso dei fiumi e sui livelli dei laghi, come spiega MeteoSvizzera. Questo può portare alla siccità in alcune zone del Paese, come si è verificato più volte negli ultimi anni.

