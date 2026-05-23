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Un fenomeno subito virale! Questo bufalo biondo vi ricorda forse qualcuno?

Christian Thumshirn

23.5.2026

Il bufalo biondo

Il bufalo biondo

22.05.2026

Con la sua criniera bionda e l'aspetto da vera star, questo bufalo sta conquistando il web. In Bangladesh, centinaia di persone stanno visitando la fattoria dove vive perché l'animale ricorda loro qualcuno di molto famoso. Avete capito chi?!

Christian Thumshirn

23.05.2026, 14:06

Capita spesso: persone - o perfino animali - che, per un'acconciatura, uno sguardo o un certo carisma, evocano immediatamente qualcun altro.

Alcuni sosia sembrano quasi troppo perfetti per essere soltanto una coincidenza.

È proprio quello che sta succedendo a questo bufalo del Bangladesh. La sua inconfondibile criniera bionda e l'atteggiamento sicuro di sé gli hanno fatto conquistare rapidamente lo status di fenomeno virale online, anche se ufficialmente la somiglianza con Donald Trump sarebbe del tutto casuale.

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