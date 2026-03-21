Questo dipinto venduto per 700'000 franchi potrebbe valere molto di più. Ecco perché

Un opera di Pietro Vannucci, detto Il Perugino: Madonna col Bambino e i Santi Giovanni Battista, Luigi di Tolosa, Francesco d'Assisi, Pietro e Maria Maddalena, olio su tavola, (1488-89) che si trova a Fano nelle Marche. IMAGO/UIG

Lo aveva comperato chissà dove, poi lo ha lasciato lì in garage, tra la polvere e gli attrezzi. Oggi, il presunto dipinto del Perugino è stato acquistato per 700'000 franchi, ma se autenticato, il suo prezzo salirebbe alle stelle.

Hai fretta? blue News riassume per te Un signore dell'Oxfordshire, in Inghilterra, ha sgomberato il suo garage affidandosi ad una casa d'aste del luogo, la JS Fine Arts di Banbury.

È subito saltato all'occhio una tela, con dipinta una Madonna con bambino: secondo gli esperti potrebbe essere un'opera del Perugino, un contemporaneo di Leonardo.

Messo all'asta, l'olio ha subito intasato le linee telefoniche, regalando alla piccola casa d'aste inglese un nuovo record: il dipinto è stato battuto per 700'000 franchi.

L'anonimo acquirente ora si affiderà a dei restauratori, mentre continuano le ricerche sull'autenticità dell'opera.

Fosse davvero un quadro di Pietro Vannucci - conosciuto come Il Perugino - il suo valore salirebbe iperbolicamente. Mostra di più

Quello che per qualcuno era solo spazzatura nel garage, ora è un tesoro per gli storici dell'arte.

Come riporta il «New York Post», un quadro impolverato sotto un banco da lavoro in garage ha appena cambiato posto, entrando direttamente nella grande storia del Rinascimento con un prezzo degno di un Raffaello.

Senza avere la minima idea delle sue origini, l'abitante dell'Oxfordshire, in Inghilterra, anni fa si era impossessato dell'opera d'arte di inestimabile valore: inconsapevolmente era entrato in possesso di un probabile capolavoro del pittore italiano del XV secolo Pietro Vannucci, meglio noto come Il Perugino, considerato un contemporaneo di Leonardo da Vinci.

La frenesia dei collezionisti

Il pannello a lungo dimenticato, intitolato «Madonna col Bambino», ha scatenato una frenesia dopo essere apparso sul sito web della JS Fine Arts di Banbury - che si è occupata dello sgombero del garage - dove collezionisti internazionali hanno intasato le linee telefoniche e mandato in tilt il personale.

Quando finalmente è iniziata l'asta, la battaglia è stata drammatica come la rivelazione di un affresco in Vaticano: 15 minuti di caos online, al telefono e in sala, che si sono conclusi con un acquirente privato che ha sborsato 685'000 sterline, circa 700'000 franchi, battendo il precedente record della piccola casa d'aste di 285'000 sterline.

«Quando il martello è caduto, c'è stato un momento di silenzio, poi un applauso», ha dichiarato Joe Smith, il principale banditore, in una dichiarazione. «È stato uno di quei momenti che ogni banditore sogna».

Niente male per qualcosa che ha passato anni a raccogliere polvere accanto agli utensili elettrici. Gli esperti ritengono che il ritratto potrebbe essere un'opera autentica del Perugino.

Smith ha affermato che l'ondata di interesse «ha superato qualsiasi cosa io abbia mai visto».

La Madonna con il bambino è un tema ricorrente nella vita artistica del Perugino.

Il nuovo proprietario, che rimane anonimo, avrebbe inviato l'opera a un restauratore mentre continuano le ricerche sulle sue origini.

Se autenticato, potrebbe entrare a far parte delle opere più pregiate del Perugino conservate nei migliori musei, tra cui il Victoria & Albert Museum di Londra, che acquistò uno dei suoi affreschi nel 1862.

Il prezzo pagato dall'attuale proprietario, di 700'000 franchi, nel caso di un'autenticazione, potrebbe raggiungere cifre esorbitanti.