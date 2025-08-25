Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri

Da settembre, i saloni per unghie in Svizzera non potranno più utilizzare smalti contenenti la sostanza nociva TPO. (immagine simbolica) sda

Un regolamento dell'UE sta mettendo in subbuglio i saloni per unghie svizzeri. Il divieto di utilizzare un ingrediente contenuto nello smalto sta costringendo i centri estetici ad adattare rapidamente la loro gamma di prodotti e a smaltirne centinaia.

Jenny Keller Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te A partire dal 1° settembre 2025, gli smalti per unghie contenenti la sostanza TPO saranno vietati in Svizzera e nell'UE, in quanto considerata dannosa per la fertilità e la salute.

Per migliaia di saloni questo significa che prodotti del valore di diverse migliaia di franchi in alcuni casi dovranno essere smaltiti.

I centri estetici criticano la mancanza di trasparenza da parte dei produttori e la comunicazione tardiva da parte delle autorità.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) fa riferimento alla tutela dei consumatori e sottolinea il dovere delle aziende di informarsi autonomamente sulle modifiche di legge. Mostra di più

L'industria delle unghie in Svizzera – e nell'UE – si trova di fronte a una svolta: con il divieto della controversa sostanza TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) a partire dal 1° settembre 2025, migliaia di smalti per unghie diventeranno da un giorno all'altro rifiuti pericolosi.

Il TPO indurisce le unghie in modo particolarmente rapido sotto i raggi UV, ma è sospettato di compromettere la fertilità e di danneggiare i feti durante la gravidanza.

«Sto perdendo migliaia di franchi»

Il passaggio a senza TPO sta colpendo duramente l'industria. «Sto perdendo migliaia di franchi perché devo smaltire molti prodotti», ha dichiarato di recente al «Blick» Nina Gasperin, titolare dello studio Ni.Nails di Kriens.

Sebbene sia chiaramente a favore del divieto delle sostanze tossiche, è preoccupata per la breve scadenza.

L'onicotecnica critica anche la mancanza di trasparenza da parte dei produttori: «Non è così facile per me scoprire se la sostanza vietata è contenuta in un prodotto. Posso vedere gli ingredienti sull'etichetta solo quando ho le bottiglie tra le mani».

La varietà dei colori si riduce

Anche a Zurigo regna una grande incertezza. La titolare di un centro estetico, che desidera rimanere anonima, parla di un momento «doloroso»: la varietà di colori sui suoi scaffali si è ridotta da oltre 1'500 a 50 tonalità appena acquistate senza TPO.

«Mi dispiace per i miei clienti. La scelta è ora molto limitata. È spiacevole per tutte noi quando il nostro colore preferito viene improvvisamente a mancare», afferma.

Altre onicotecniche hanno confermato a blue News, in forma anonima, la loro sorpresa. Molte di loro avrebbero voluto una comunicazione più chiara e tempestiva, proprio perché il tedesco non è una lingua madre per tutti e questo rende più difficile l'accesso alle informazioni da parte delle autorità.

Critiche alla Confederazione

Ufficialmente il divieto era già stato deciso a livello europeo dal 2023. All'epoca il TPO era stato classificato come tossico per la riproduzione ai sensi della legislazione sulle sostanze chimiche, un chiaro segnale di allarme che indicava l'imminenza del divieto.

Ma è stato definitivamente inserito nella legislazione sui cosmetici solo nel maggio 2025, quando è stato aggiunto all'elenco delle sostanze vietate.

La Svizzera adotta automaticamente i requisiti dell'UE. Il 18 luglio l'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e veterinaria (USAV) ha informato ufficialmente l'industria cosmetica della scadenza con una lettera.

Per i circa 3'500 saloni di bellezza in Svizzera, questo significa che tutti gli smalti contenenti TPO devono essere rimossi entro 40 giorni.

L'USAV si riferisce alla protezione dei consumatori: «Il TPO è stato classificato come tossico per la riproduzione e quindi altamente pericoloso per la salute», spiega Sarah Camenisch dell'USAV su richiesta di blue News.

Nessun periodo di transizione

Iris Kuchler, presidente dell'associazione professionale Swissnaildesign, ha dichiarato al «Blick»: «È particolare che in Svizzera non ci sia un periodo di transizione. Il divieto coglie alcuni studi un po' a sorpresa».

L'USAV sottolinea che le aziende sono obbligate per legge a tenersi informate sui cambiamenti in corso e a rispettare i requisiti legali. La comunicazione della Confederazione ai proprietari di centri estetici del mese di luglio è servita come informazione aggiuntiva volontaria.

Per i saloni di bellezza, questo significa che dal 1° settembre l'uso di smalti contenenti TPO è vietato e può essere sanzionato durante le ispezioni.