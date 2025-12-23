Ecco come si presenta il grattacielo Elysium che un giorno potrebbe sorgere a Zurigo. Visualisierung: Studioforma

Uno studio di architettura vuole battere il record con un grattacielo di 240 metri ad Hardbrücke a Zurigo. Ecco i dettagli del progetto.

Lo studio di architettura Studioforma di Zurigo ha presentato «Elysium», uno studio per l'edificio più alto della Svizzera.

Si tratta di una torre multifunzionale alta 240 metri con appartamenti, un hotel, negozi e spazi culturali.

La torre dovrebbe funzionare come un «quartiere verticale», con un terzo di appartamenti a prezzi accessibili. Mostra di più

Un grattacielo che vuole tutto: abitare, vivere, cultura, natura. Lo studio di architettura Studioforma di Zurigo presenta «Elysium», una proposta per quello che diventerebbe l'edificio più alto della Svizzera.

La torre dovrebbe misurare 240 metri, più alta dell'attuale Prime Tower. Non si tratta ancora di un vero e proprio progetto di costruzione, ma di uno studio. Ma è probabile che susciti discussioni.

Il piano prevede un «quartiere verticale» con 612 appartamenti. Un terzo dei quali sarà a prezzi accessibili. Ci sarà anche un hotel a cinque stelle (dal nono al ventesimo piano), negozi, spazi culturali e grandi aree comuni. L'obiettivo è quello di creare un quartiere in alto, nel mezzo di un incrocio di traffico vicino ad Hardbrücke.

Le aspirazioni ecologiche sono sorprendenti. Il legno svolge un ruolo centrale, con terrazze verdi che attraversano la torre. Secondo Studioforma, in questo modo si potrebbero risparmiare circa 3100 tonnellate di CO₂. Allo stesso tempo, l'edificio dovrebbe assorbire tanta CO₂ e produrre tanto ossigeno all'anno quanto una foresta di 23'000 metri quadrati.

Un ponte collega la torre con l'area antistante. Visualisierung: Studioforma

Anfiteatro sotto il ponte

Un'altra attrazione: il ponte pedonale «Mantis» collega l'area con la torre fino al 12esimo piano, sotto il quale è stato costruito un anfiteatro all'aperto con 1'256 posti a sedere.

Per Studioforma, una cosa è chiara: non si tratta di stabilire record. «L'obiettivo non è l'altezza, ma una costruzione migliore», ha dichiarato il cofondatore Alex Leuzinger in un comunicato stampa. «Elysium» vuole dimostrare come le città possano crescere senza perdere il loro lato umano.

Resta da vedere se Zurigo un giorno punterà davvero così in alto. Una cosa è chiara: questo progetto non sarà deciso a breve.