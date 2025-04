Questo ortaggio è stato incoronato «l'alimento più sano del mondo»

Spesso dimenticato, il crescione merita di essere inserito nel cuore di una dieta sana, varia ed equilibrata. Wikipedia

E se il segreto di una salute di ferro risiedesse in una semplice verdura a foglia verde? Poco conosciuto, economico e ultra potente, il crescione è stato incoronato da uno studio come «l'alimento più sano del mondo». Scoprite perché dovreste assolutamente aggiungerlo ai vostri piatti.

Nicolas Barman Barman Nicolas

È un piccolo ortaggio dalle foglie verdi e discrete, ma dalle virtù eccezionali. Incoronato come «alimento più sano del mondo» da uno studio della William Paterson University nel New Jersey, il crescione ha ottenuto un punteggio elevato in termini di densità nutrizionale.

Dopo aver passato al setaccio 41 frutti e verdure, i ricercatori hanno assegnato a ciascuno un punteggio, basato sulla presenza di 17 nutrienti essenziali. Il risultato? Il crescione è stato l'unico a raggiungere il punteggio massimo di 100 su 100.

Un concentrato di vitamine e minerali

Questo punteggio elevato si spiega con la ricchezza di vitamine (A, B6, B9, B12, C, D, E e K), minerali (calcio, ferro, potassio, zinco e magnesio), proteine e fibre.

Inoltre, una porzione da 100 grammi è sufficiente a coprire l'apporto giornaliero raccomandato di molti nutrienti, il tutto con sole 21 calorie.

Il crescione ha persino più vitamina C delle arance ed è ricco di antiossidanti come la luteina, la zeaxantina e i flavonoidi, che fanno bene alla vista, alla pelle e al sistema immunitario.

Benefici per tutte le età

La Fondation Louis Bonduelle sottolinea che questo ortaggio è un'ottima fonte di vitamina B9, essenziale per il rinnovamento cellulare. È particolarmente prezioso per le donne in gravidanza, i bambini in crescita e le persone che si stanno riprendendo da una malattia.

Grazie anche alle sue proprietà depurative, diuretiche e disintossicanti, è un prezioso alleato per gli sportivi, favorendo il recupero e le prestazioni muscolari.

Come sceglierlo e cucinarlo?

Scegliete grappoli con foglie sode, verde brillante e senza macchie. Una volta a casa, conservatelo in un luogo fresco e consumatelo preferibilmente entro due giorni.

In cucina, questa pianta si presta a molte preparazioni: crudo in insalata con noci, formaggio di capra, nelle salse, come purè, in una quiche o nelle vellutate. Ma si consiglia di consumarlo crudo o solo leggermente cotto per preservarne tutti i benefici.

Un superfood a portata di mano

Spesso dimenticato, il crescione merita di essere inserito nel cuore di una dieta sana, varia ed equilibrata. Facile da inserire nei menu, poco costoso e coltivato localmente, è un vero asso.

Che si tratti di rafforzare il sistema immunitario, migliorare la salute cardiovascolare o semplicemente mangiare meglio, ha tutte le carte in regola. Un vero e proprio superfood, supportato dalla scienza.

Alcune parti di questo articolo sono stati sviluppati con l'aiuto dell'IA.