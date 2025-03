Questo svizzero è stato il primo ad avventurarsi così vicino all'inferno dei Campi Flegrei

Immanuel Friedländer in azione. ETH Bildarchiv

Il Vesuvio trema e ribolle. I Campi Flegrei sono attivi come non lo erano da molto tempo. Nella notte tra mercoledì e giovedì una lunga scossa di magnitudo 4.4 con epicentro proprio in questa zona, è stata avvertita fino a Napoli. Ma per fortuna questi vulcani sono sorvegliati e ben studiati. E chi dobbiamo ringraziare per questo? Uno svizzero-tedesco dalla vita movimentata. Eccola.

Hai fretta? blue News riassume per te Un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro nella zona dei Campi Flegrei ha scosso Napoli nella notte tra mercoledì e giovedì.

I Campi Flegrei a ovest di Pozzuoli, in Campania, sono ritenuti l'unico supervulcano in Europa.

Lo svizzero-tedesco Immanuel Friedländer è stato uno dei primi a dedicarsi all'esplorazione di quest'area del Golfo di Napoli.

Fondando l'Istituto Svizzero dei Vulcani nella città partenopea, la sua vasta collezione di rocce e il suo enorme patrimonio fotografico ha gettato le basi della vulcanologia moderna. Mostra di più

Una lunga scossa di magnitudo 4.4 con epicentro nella zona dei Campi Flegrei è stata avvertita nella notte tra mercoledì e giovedì a Napoli. Il terremoto, che ha causato un solo ferito, ha avuto la stessa magnitudo di quello del 20 maggio 2024, che è stato il più forte registratosi nell'area flegrea negli ultimi 40 anni.

L'attività del pericolosissimo supervulcano terrorizza 500'000 residenti nei dintorni di Napoli e ora più che mai è al centro dell'attenzione della stampa mondiale.

E quanto più frequentemente si misurano le eruzioni, tanto maggiore è l'interesse. Questo anche perché la regione è molto frequentata dai turisti. Dopotutto, le due principali attrazioni archeologiche di Pompei ed Ercolano si trovano a pochi chilometri di distanza.

Chi studia a fondo l'argomento si imbatte inevitabilmente in lui: Immanuel Friedländer.

Immanuel chi?

C'è stato uno svizzero-tedesco, che ha vissuto a lungo a Zurigo, prima in Dolderstrasse 90, poi in Zürichbergstrasse 118, che ha fatto più di chiunque altro per promuovere il punto caldo vulcanico a pochi chilometri a nord della metropoli napoletana.

La fotografia all'inizio dell'articolo, scattata nel 1903, mostra Immanuel Friedländer, all'età di 32 anni, nel bel mezzo della cosiddetta Solfatara, il luogo in cui l'attività dei Campi Flegrei è più evidente.

Un turista sarebbe stato rimproverato per essersi fermato così vicino a una bocca gorgogliante. Lo zurighese invece sapeva esattamente cosa stava facendo: la vulcanologia è stata la sua professione e la sua passione per tutta la vita.

Un viaggiatore che cerca la sua destinazione

Friedländer, nato a Berlino da una ricca famiglia ebrea, ha inizialmente studiato per conseguire un dottorato in fisica. Ma il suo interesse per i vulcani inizia presto e caratterizza tutta la sua vita.

Si dice che sia stato il fratello maggiore Benedetto, zoologo e ricercatore sessuale, a far interessare il giovane Immanuel alla geologia. La causa scatenante, probabilmente, è stato un viaggio alle Hawaii e nel sud-est asiatico che i due fratelli hanno intrapreso nell'ultimo decennio del XIX secolo.

Immanuel e Benedetto scattano decine di foto durante il loro viaggio. Oltre a scene etnologiche, mostrano soprattutto formazioni rocciose e, naturalmente, vulcani.

Lago di lava sul vulcano Kilauea, Isole Hawaii (dicembre 1893). Fotografia della Collezione Immanuel Friedländer. ETH-Archiv

Friedländer sposa l'austriaca Hertha Meier nel 1901. Anche lei proviene da una famiglia benestante. Suo padre era scrittore, imprenditore e console generale della Repubblica del Guatemala, mentre i suoi due fratelli, come Friedländer, lavoravano nel campo della ricerca.

Appena un anno dopo il matrimonio, Immanuel e Hertha si trasferiscono in un luogo che non avrebbe potuto essere più ideale per il suo campo di ricerca. In una villa al Vomero, una collina di Napoli che si estende esattamente a metà strada tra il Vesuvio e la caldera ribollente a ovest di Pozzuoli, verso il mare.

Da quel momento in poi, si è dedicato all'area geologicamente più eccitante d'Europa: i Campi Flegrei.

Quando un vulcano è un supervulcano? ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv I supervulcani sono i più grandi vulcani conosciuti che, a differenza dei vulcani «normali», non formano coni vulcanici durante le eruzioni a causa delle dimensioni della loro camera magmatica, ma lasciano dietro di sé enormi caldere nel terreno, cioè una depressione nel territorio, che ricopre un'area molto vasta, 10–15 km o più. All'interno della caldera è possibile notare lo sviluppo di vari crateri più o meno formati. Le eruzioni con un valore dell'Indice di Esplosività Vulcanica (Volcanic Explosivity Index - VEI) pari a 8 (valore massimo) vengono definite supereruzioni, anche se a volte anche quelle con un VEI-7 vengono considerate tali. Non esiste però una definizione scientificamente univoca. Il termine "supervulcano" è stato utilizzato per la prima volta nella letteratura specializzata poco dopo l'inizio del millennio, grazie ai resoconti dei media. I supervulcani, detti anche Grandi caldere, più noti sono, oltre ai Campi Flegrei, quello del parco di Yellowstone negli Stati Uniti e il lago Toba in Indonesia. Ce ne sono circa una decina su tutta la Terra. L'ultima eruzione di un vulcano con VEI-8 si è verificata nell'area del Lago Taupō in Nuova Zelanda circa 26.500 anni fa, ed è conosciuta anche come "l'eruzione di Oruanui". È stata definita un'eruzione mega-colossale.

Il suo desiderio di fare viaggi di ricerca non è intaccato dalla sua nuova casa e dalla sua famiglia sempre più numerosa: ha già viaggiato in Nord America, nelle Isole Canarie e a Madeira, in Messico, fino alle isole Samoa e alle Fiji, in Giappone e a Capo Verde.

Ovunque arrivi, è affascinato dai fenomeni vulcanici.

«Poiché i suoi viaggi lo avevano reso acutamente consapevole di quanto fosse diseguale lo stato della ricerca nelle singole regioni vulcaniche del nostro pianeta», scrive la «Neue Zürcher Zeitung» nel 1941 in occasione del suo 70° compleanno, «maturò in lui l'idea di fondare un istituto internazionale per coordinare la ricerca vulcanologica».

Nel 1910 a Stoccolma presenta i suoi progetti al Congresso geologico internazionale. Gli esperti sono entusiasti dell'idea, ma Friedländer non riesce a raccogliere fondi sufficienti per il suo progetto.

Nel 1913 decide quindi di finanziare un istituto vulcanologico con le proprie risorse. Allestisce una stazione di misurazione scientifica nell'area della Solfatara e raccoglie campioni di roccia sul posto e durante i viaggi, che vengono analizzati da ricercatori di Napoli e dell'Istituto mineralogico di Zurigo.

Pubblica pure una rivista scientifica, di cui escono 22 volumi, fino al 1936.

L'istituto privato diventa una fondazione svizzera

La Prima Guerra Mondiale costringe Friedländer a tornare in Svizzera. L'edificio dell'istituto a Napoli, con la sua biblioteca e le sue attrezzature di ricerca, viene posto sotto l'amministrazione fiduciaria dello Stato italiano.

Per preservare l'istituto come istituzione, Friedländer crea una fondazione privata: il «Vulkan-Institut Immanuel Friedländer» con sede a Sciaffusa.

Nonostante le circostanze precarie, la fondazione organizza un concorso per un progetto di ricerca in piena guerra. Il premio è dotato di 6.000 franchi.

Una somma enorme per gli anni Venti del secolo scorso, che corrisponde a circa 150.000 franchi di oggi, se si tien conto dell'inflazione. «Le condizioni per la formazione di sistemi di fessure regolarmente disposte nelle croste solide» devono essere studiate sperimentalmente.

Il lavoro scientifico può essere svolto in tedesco, italiano, francese o inglese. L'emergente sciovinismo, la mentalità belligerante amico-nemico, sembra estranea a Friedländer.

La «Neue Zürcher Zeitung» commenta di conseguenza nel suo numero del 14 settembre 1917: «È particolarmente gradito in questo momento se i fili della cooperazione scientifica non si spezzano ovunque (...)».

Ritorno all'oggetto del desiderio

La Fondazione Vulcano sopravvive alla Prima guerra mondiale. Immanuel Friedländer e la sua famiglia, che ora conta sei persone, si trasferiscono nel Golfo di Napoli.

Negli anni successivi, Friedländer si dedica a un'intensa attività di osservazione e ricerca geologica, in particolare sui due vulcani del Golfo parteno di Napoli. Il 14 dicembre 1932, quando il Vesuvio si risveglia dagli anni di quiescenza, sono gli strumenti sismici dell'Istituto svizzero dei vulcani a registrare le scosse di terremoto dell'evento stromboliano.

Friedländer perde la laurea ad honorem

Ma i Friedländer non sono in grado di far fronte alle onde d'urto del nascente nazionalsocialismo. Nel 1934, le relazioni tra Svizzera e Italia si deteriorarono a tal punto che l'istituto deve essere chiuso.

E non solo: anche Immanuel Friedländer è coinvolto nel vortice del fascismo: nel 1921, la Facoltà di Filosofia della Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität di Bonn gli conferisce un dottorato onorario in filosofia in occasione del suo 50° compleanno.

Ma gli viene ritirato. La misera giustificazione? I dipendenti del consolato tedesco a Napoli avevano sentito parlare dei suoi sentimenti antitedeschi.

Immanuel Friedländer trascorre gli ultimi anni della sua vita in Svizzera. Pochi mesi prima della sua morte è riabilitato dall'Università Friedrich Wilhelm di Bonn - con il suo consenso - e gli viene restituita la laurea honoris causa.

Il 3 gennaio 1948, il grande vulcanologo svizzero muore dopo una breve e grave malattia ed è deposto nel cimitero di Fluntern sullo Zürichberg.

Lascia in eredità al Politecnico di Zurigo il suo patrimonio scientifico, tra cui 8.900 fotografie, alcune delle quali sono visibili online nell'archivio immagini della Biblioteca del Politecnico.