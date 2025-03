Un team di ricerca sta testando un'insolita fonte d'acqua nel deserto di Atacama: La nebbia. Keystone (Archivbild)

Nel deserto di Atacama, che si estende dal Perù meridionale al Cile settentrionale, un team di ricerca sta testando un'insolita fonte d'acqua: la nebbia. Speciali collettori potrebbero essere d'aiuto nelle città prive di rete idrica: una soluzione con un potenziale, ma anche con dei limiti.

dpa / toko SDA

Il deserto di Atacama, che si estende dal Perù meridionale al Cile settentrionale, è estremamente arido. Ma la nebbia potrebbe rappresentare una nuova fonte di acqua.

Uno studio cileno-belga dimostra che speciali collettori potrebbero produrre ogni giorno da questa diversi litri d'acqua per metro quadro.

Con meno di un litro di pioggia per metro quadro all'anno, il deserto in questione è considerato una delle regioni più aride del mondo. Molte città utilizzano le acque sotterranee che provengono dalle precipitazioni che sono cadute per l'ultima volta su larga scala tra 10'000 e 17'000 anni fa.

Un gruppo di ricerca ha ora studiato se il fog harvesting - ossia un processo di raccolta e stoccaggio dell'acqua nebulizzata - possa essere una soluzione semplice ed economica per l'approvvigionamento idrico nella zona.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista «Frontiers in Environmental Science».

Due pali, una rete e un canale

Per raccogliere l'acqua nebulizzata sono necessari dei collettori speciali: questi consistono tipicamente in una rete tesa tra due pali che raccoglie l'umidità. Le goccioline si raccolgono sulla superficie, confluiscono in un canale e da qui in serbatoi d'acqua, senza bisogno di energia esterna.

Questo concetto è già stato sperimentato in regioni rurali del Sud America e dell'Africa. Lo studio attuale è stato progettato per testare il potenziale del metodo in un ambiente urbano.

Il team di ricerca ha installato diversi collettori di nebbia nei dintorni di Alto Hospicio, una città in rapida crescita nel nord del deserto di Atacama. Qui vivono circa 10'000 persone in semplici abitazioni, di cui solo l'1,6% è collegato alla rete idrica. La maggior parte degli abitanti dipende dalle consegne di acqua tramite camion.

«La raccolta di acqua da fonti non convenzionali come la nebbia offre una preziosa opportunità per migliorare la loro qualità della vita», ha dichiarato in un comunicato stampa l'autrice principale Virginia Carter Gamberini dell'Universidad Mayor del Cile.

Gli scienziati hanno scoperto che in un'area di 100 chilometri quadrati intorno all'Alto Hospicio si potevano raccogliere ogni giorno da 0,2 a 5 litri di acqua di nebbia per metro quadro. Ma questo era limitato alle aree più alte, al di fuori dei confini della città.

Nei mesi di agosto e settembre 2024 è stato addirittura individuato un potenziale di raccolta fino a 10 litri per metro quadro al giorno.

Un'area di 17'000 m2 sufficiente a fornire 300'000 L d'acqua

Il team di ricerca calcola che, sulla base di un tasso medio di raccolta dell'acqua di 2,5 litri per metro quadro al giorno, un'area netta di 17'000 metri quadrati sarebbe sufficiente a fornire 300'000 litri d'acqua a settimana per gli slum urbani.

Per irrigare le aree verdi (100'000 litri all'anno) sarebbero sufficienti 110 metri quadrati di superficie netta.

«Dimostrando il potenziale di Alto Hospicio, una delle città cilene più stigmatizzate ma in rapida crescita, questo studio getta le basi per un'applicazione più ampia in altre aree urbane caratterizzate da scarsità d'acqua», afferma l'autrice dello studio Nathalie Verbrugghe della Libera Università di Bruxelles.

La raccolta della nebbia però da sola non basta

Il metodo da solo però non è sufficiente: deve essere integrato in una strategia idrica più completa.

L'approccio offre opportunità anche per altre regioni aride del mondo, se le condizioni geografiche e atmosferiche sono adeguate. «I prerequisiti più importanti sono la densità della nebbia, i modelli di vento adatti e le forme elevate ben allineate», afferma ancora Verbrugghe.

Poiché la nebbia è spesso stagionale, è necessario tenere conto anche di questa variabilità.

L'acqua raccolta potrebbe essere utilizzata sia per bere che per irrigare aree verdi e per la produzione alimentare locale. Ma sarebbero necessari grandi sistemi di stoccaggio e tubature adeguate.