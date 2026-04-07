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Ecco quante sono le vittime Raddoppiati i morti sotto le valanghe in Europa rispetto allo scorso anno

SDA

7.4.2026 - 14:28

I morti per valanghe in Europa questo inverno sono 136, 70 in più rispetto a quelli dell'inverno 2024/2025 (foto d'archivio)
I morti per valanghe in Europa questo inverno sono 136, 70 in più rispetto a quelli dell'inverno 2024/2025 (foto d'archivio)
Keystone

Sono 136 i morti sotto valanghe sulle Alpi e le altre zone montuose europee in questo inverno. Rispetto all'inverno 2024-25, quando i morti furono 70, il numero è praticamente raddoppiato.

Keystone-SDA

07.04.2026, 14:28

07.04.2026, 14:32

Si deve tornare indietro all'inverno 2017-18 per trovare ancora più vittime (147). Con 38 il numero più alto è stato registrato questa stagione in Italia, seguita dalla Francia con 32 e l'Austria con 30. Sono dati dell'European avalanche warning services, il raggruppamento europeo dei servizi valanghe.

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