Si apre una settimana di grandi difficoltà per chi si sposta con la metropolitana di Londra per via della raffica di scioperi indetti dal combattivo sindacato Rmt all'interno di una lunga vertenza salariale e riguardanti le diverse categorie che lavorano nella «Tube».

Transport for London (Tfl), l'ente gestore dei trasporti pubblici della metropoli, ha già avvertito i pendolari comunicando che la metro sarà «praticamente chiusa» da domenica fino alla mattina di venerdì prossimo.

La prima agitazione deve iniziare già questa sera e riguarda gli ingegneri addetti alla manutenzione delle linee. Seguiranno poi scioperi a raffica negli altri settori, fra cui il personale delle stazioni e quello responsabile della segnalazione nei prossimi giorni.

Il segretario generale di Rmt, Mick Lynch, ha affermato che i lavoratori della metropolitana non accetteranno offerte insufficienti e il «continuo indebolimento delle condizioni di lavoro» dopo aver respinto la proposta di un aumento salariale del 5% avanzata da Tfl.

Gli scioperi della Tube si aggiungono a quello storico in corso di sei giorni dei 'junior doctor', i medici neo-specializzati chiamati a coprire mansioni varie e turni di guardia in cambio di compensi modesti rispetto ai colleghi strutturati, destinato a durare fino al 9 gennaio fra i forti disagi per i pazienti e gli ospedali a rischio collasso.

