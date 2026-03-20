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Novità importanti L'azienda costruttrice della cabinovia: «Ecco cos'ha causato l'incidente di Engelberg»

SDA

20.3.2026 - 10:58

La polizia sul posto
La polizia sul posto
KEYSTONE

Secondo quanto comunicato dall'azienda costruttrice Garaventa, è stata una «inaspettata forte raffica di vento» ad aver causato mercoledì il grave incidente che ha coinvolto una cabina del «Titlis Xpress», nel comprensorio sciistico di Engelberg, in cui ha perso la vita una 61enne.

Keystone-SDA

20.03.2026, 10:58

20.03.2026, 11:01

La violenta folata avrebbe fatto oscillare la cabina in modo tale da provocarne la collisione con un traliccio, e poi il conseguente distaccamento dal cavo. È la dichiarazione del CEO di Garaventa, Arno Inauen, rilasciata in una nota che l'agenzia Keystone-ATS ha potuto consultare.

Al momento dell'incidente, ha precisato, nella zona in cui si è consumata la tragedia si registravano venti forti e a raffiche.

Stando al CEO, le verifiche effettuate finora indicano che l'impianto era tecnicamente in condizioni impeccabili al momento dell'incidente, verificatosi mercoledì intorno alle ore 11:00, quando la cabina è piombata a terra e si è ribaltata più volte giù per un pendio.

L'unica passeggera a bordo, una donna di 61 anni residente nella regione, ha perso la vita. Il servizio della teleferica resta sospeso.

La cabinovia, costruita dalla storica azienda attiva nel settore degli impianti a fune, è entrata in servizio nel 2015 e collega Trübsee (1'800) metri con Stand (2'430 metri) nel canton Nidvaldo, lungo la tratta Engelberg-Titlis.

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