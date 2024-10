In vacanza a Roma adolescente inglese muore per un dolce al miele. Ecco cosa è successo

La ragazza è morta dopo aver visitato il ristorante. (immagine illustrativa) sda

In Italia, una ragazza britannica è morta dopo aver mangiato in un ristorante di Roma. La polizia sta indagando. L'ipotesi principale è che sia deceduta a causa di un shock anafilattico provocato dall'allergia per le arachidi dopo aver mangiato un dessert.

Una ragazza inglese di 14 anni è morta durante le sue vacanze italiane a Roma, a causa, stando alle prime ipotesi degli inquirenti, di una grave allergia alle arachidi.

L'adolescente ha mangiato con la famiglia in una pizzeria del quartiere Gianicolense prima di subire uno shock anafilattico circa 15 minuti dopo in albergo, un bed&breakfast poco distante.

Stando ai giornali online italiani, tra cui «Open,» i genitori, in un misto di inglese e italiano avevano comunicato l'allergia della ragazza ai camerieri del ristorante.

Nonostante sia stata trasportata d'urgenza in ospedale, non è stato possibile salvarla, come ha annunciato la polizia italiana.

Disposta l'autopsia

Secondo le prime informazioni, il dessert al miele mangiato dall'adolescente conteneva forse delle tracce di arachidi, che avrebbero scatenato la reazione allergica.

La polizia sta esaminando tutti gli alimenti del ristorante per determinare la possibile contaminazione da arachidi. Si stanno anche ispezionando le condizioni igieniche della cucina.

La procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso, avvenuto all’ospedale San Camillo che si trova dall'altra parte della strada rispetto al locale. Il reato ipotizzato è omicidio colposo.

La famiglia torna a Londra

L'incidente si è verificato proprio all'inizio della vacanza della famiglia, programmata come un'escursione culturale a Roma. Dopo una giornata di shopping, si trattava della prima cena nella Capitale italiana.

Il giorno dopo, sempre secondo i media italiani, la famiglia aveva prenotato una visita ai Musei Vaticani, poi avrebbero visto il Colosseo e i Fori Imperiali.

Il padre della ragazza ha avuto problemi di salute a causa dello shock e ha richiesto un trattamento temporaneo. Dopo un giorno ha potuto lasciare l'ospedale.

L'Ambasciata britannica è in contatto con le autorità italiane. La famiglia ha fatto ritorno nel Regno Unito.

Il tragico incidente ricorda un caso simile avvenuto sulla Costiera Amalfitana, dove un bambino morì per una reazione allergica quasi dieci anni fa.