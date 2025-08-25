Ragazza abusata da un uomo su un volo Swiss, i genitori erano seduti davanti a lei

Il caso è avvenuto su un volo da Mumbai a Zurigo. (immagine simbolica) KEYSTONE

Su un volo Swiss da Mumbai a Zurigo, un uomo d'affari di 44 anni ha abusato sessualmente di una ragazza di 15 anni. Il reato è passato inosservato per molto tempo.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Su un volo notturno della Swiss diretto a Zurigo, un uomo ha abusato sessualmente di una ragazza di 15 anni seduta accanto a lui.

Il reato è avvenuto in Business Class e né l'equipaggio né i genitori della ragazza si sono accorti dell'abuso.

Il tribunale distrettuale di Bülach ha condannato il colpevole a 18 mesi di reclusione con la condizionale e gli ha ordinato di lasciare il Paese. Mostra di più

Il caso ha fatto scalpore: un uomo d'affari indiano di 44 anni ha abusato di una ragazza di 15 anni a bordo di un aereo Swiss. Il caso è stato esaminato dal Tribunale distrettuale di Bülach e l'uomo ha ricevuto una condanna al carcere con la condizionale.

Ora sono emersi nuovi dettagli su quanto accaduto a bordo del velivolo. Secondo la «NZZ», l'adolescente è riuscita ad avvertire l'equipaggio dell'accaduto solo dopo l'aggressione. L'autore del reato era seduto accanto a lei, mentre uno dei suoi genitori era seduto in business class nella fila davanti alla giovane.

Dopo una breve conversazione, la ragazza si è sdraiata per dormire, quando - improvvisamente - l'uomo le ha inserito un dito nelle parti intime e ha spostato la sua mano sulla propria area genitale. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, la ragazza era talmente scioccata da non riuscire a difendersi.

Pattugliamenti regolari durante la notte

Dopo il reato, la ragazza ha informato l'equipaggio, che ha immediatamente spostato la vittima su un altro sedile e si è assicurato che l'autore del reato fosse costantemente monitorato da un membro del personale di bordo.

L'equipaggio si è anche preparato a trattenere l'uomo se necessario. La polizia era già in attesa all'aeroporto di Zurigo e ha arrestato l'uomo d'affari subito dopo l'atterraggio.

Swiss sottolinea alla NZZ che gli equipaggi effettuano controlli regolari della cabina e delle toilette durante i voli notturni. Tuttavia, al buio e con diverse centinaia di passeggeri, è difficile tenere sotto controllo ogni situazione.

Nel 2024 otto aggressioni sessuali su voli di compagnie svizzere

Secondo l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), lo scorso anno sono state denunciate otto aggressioni sessuali a bordo di compagnie aeree svizzere. In totale sono state ricevute 1'730 segnalazioni di comportamenti scorretti da parte dei passeggeri, tra cui violenze, minacce e molestie.

Swiss spiega che il personale viene regolarmente addestrato a riconoscere i passeggeri vistosi durante l'imbarco e a essere in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza.

In casi particolarmente gravi, come l'attuale caso di abuso, è previsto anche il divieto di volare all'interno del Gruppo Lufthansa.