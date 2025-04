Stress in aeroporto? La maggior parte dei viaggiatori preferisce pianificare un po' più di tempo per arrivare al gate in tempo. Unsplash/jeshoots

Prima di volare si raccomanda di essere in aeroporto due o tre ore prima della partenza. Attualmente però imperversa una nuova tendenza su TikTok per cui gli utenti cercano di dimostrare che è possibile arrivare al gate in 15 minuti.

I risultati sono contrastanti: mentre alcuni viaggiatori arrivano in tempo, altri perdono il volo.

I tempi di attesa variano molto a seconda dell'aeroporto e dell'itinerario e i ritardi imprevisti possono verificarsi in qualsiasi momento.

Sta a voi decidere con quanto anticipo presentarvi all'aeroporto, ma è consigliabile prevedere abbastanza tempo se volete andare sul sicuro. Mostra di più

Probabilmente siete tra quelle persone che arrivano in aeroporto due o tre ore prima della partenza. Esattamente come consigliato, perché tutto fili liscio e possiate sedervi rilassati sull'aereo. Magari avete ancora il tempo di passeggiare per i negozi o di prendere un caffè o una birra prima di arrivare al gate.

Ma non tutti si prendono tutto questo tempo per superare i controlli di sicurezza. Numerosi utenti su TikTok si stanno cimentando con una nuova teoria dell'aeroporto.

In altre parole, vogliono dimostrare che tutto fila liscio anche se ci si presenta in aeroporto solo 15 minuti prima della chiusura del gate. Un'idea azzardata? Per alcuni funziona, altri falliscono.

Ad esempio, @callmebelly si è presentato all'aeroporto con molto tempo a disposizione, ma poi si è affrettato ad attraversare l'aeroporto per dimostrare che si può fare più in fretta. Ha lascia il cronometro acceso ed è riuscito ad arrivare al gate in poco meno di 15 minuti.

In molti falliscono

Mentre alcuni utenti hanno il fiatone quando provano la «teoria dei 15 minuti», altri sembrano completamente rilassati. Le raccomandazioni dell'aeroporto non devono però essere prese alla leggera.

A seconda della data del volo, della fretta, delle dimensioni dell'aeroporto e del fatto che si tratti di un volo internazionale o nazionale, si possono prevedere tempi di attesa più lunghi. È sempre difficile fare un'affermazione generalizzata.

Un altro utente, @thetravellingray, sottolinea proprio questo fatto: a seconda dell'aeroporto, il tempo necessario per ogni cosa può variare. «Ci sono alcuni aeroporti in cui bisogna assolutamente correre se si è in ritardo», avverte nel suo video.

Inoltre, alcuni viaggiatori sono più esperti di altri, sanno come prepararsi bene, conoscono il percorso e le procedure. Altri invece volano una volta all'anno e hanno bisogno di più tempo per orientarsi.

Quindi la regola è semplice: è meglio pianificare un po' di tempo in più per essere sicuri di non perdere il volo.

«Sarò sempre in anticipo»

Un'utente ha dovuto impararlo a proprie spese. Jenny Kurtz si è cimentata nella «teoria dei 15 minuti», ma alla fine non è riuscita a salire sul suo volo e ha potuto solo guardare l'aereo decollare dal gate.

Nei commenti, un viaggiatore ha scherzato: «Come persona che per lo più vola in standby, ti esorto a continuare a provarci».

Una follower ci ricorda invece perché si concede sempre abbastanza tempo per attraversare i corridoi dell'aeroporto. Una volta mi ci sono volute tre ore per superare i controlli di sicurezza 😯 Sarò sempre in anticipo lol», dice l'utente di TikTok.