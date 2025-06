Un virus mortale ha già ucciso una persona in Baviera, ecco cosa si sa

L'immagine non datata mostra il rilevamento di un anticorpo del virus Borna in un tessuto. Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin/dpa

Un virus poco conosciuto mette in allarme la Baviera: due uomini si sono infettati: uno è morto, l'altro lotta per la sopravvivenza in terapia intensiva. Ecco la storia.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Pfaffenhofen, nell'Alta Baviera, è stata colpita in questi giorni da un pericolo invisibile. Due uomini sono stati infettati dal virus Borna, raro, ma altamente pericoloso.

Uno di loro è morto, mentre l'altro sta lottando per la vita in terapia intensiva, secondo le informazioni fornite a RTL dall'amministrazione distrettuale.

Attacca il sistema nervoso e in genere porta alla morte

Il virus, ufficialmente noto come Borna Disease Virus 1 (BoDV-1), è stato poco studiato ma è fatale nella maggior parte dei casi conosciuti.

Attacca il sistema nervoso centrale e porta a una grave encefalite, al coma e spesso alla morte nel giro di poche settimane.

L'ospite naturale dell'agente patogeno è considerato il toporagno, che non presenta sintomi. Il virus viene presumibilmente trasmesso attraverso le feci, l'urina o la saliva degli animali, ma le modalità di trasmissione all'uomo non sono ancora state chiarite in modo definitivo.

Si sospettano infezioni da striscio o cibo contaminato.

Grande incertezza nel villaggio

I sintomi iniziano in modo poco evidente: mal di testa, febbre, malessere generale. Nel giro di poco tempo seguono deficit neurologici come disturbi del linguaggio, confusione o paralisi.

«Non esiste ancora un test precoce: è questo che rende la situazione così pericolosa», spiega l'Ufficio statale bavarese per la salute pubblica.

🚨 Alarmierend: Das #Bornavirus ist wieder auf dem Vormarsch. Eine seltene, aber potenziell tödliche Infektion, die das Gehirn angreift. Fälle in Deutschland nehmen zu. Wir müssen jetzt wachsam sein, Forschung stärken und Ärzt:innen sensibilisieren. Gesundheitsschutz ernst… pic.twitter.com/wNTHVVIT8l — Prof. Karl Kautabak Gesundheitsminister Satire (@KarlKautabak) June 3, 2025

A Pfaffenhofen regna ora una grande incertezza. Le autorità hanno annunciato un evento informativo per i cittadini per chiarire eventuali dubbi e classificare il rischio.

Gli esperti sconsigliano vivamente di toccare i topi o i loro escrementi a mani nude in qualsiasi circostanza.

L'Istituto Robert Koch registra ogni anno fino a sette casi di Borna in Germania, quasi tutti in Baviera.

Da quando si è saputo che il virus può infettare anche l'uomo, sono aumentate le richieste di ricerche intensive e di diagnosi più rapide.

Non esiste ancora una terapia.