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Ci sarebbero degli svizzeri Rave party su un poligono militare in Francia, è allerta per le munizioni inesplose

SDA

2.5.2026 - 13:23

Il poligono viene utilizzato dall'esercito francese per testare le munizioni fin dagli anni della prima guerra mondiale. (Foto simbolica)
Il poligono viene utilizzato dall'esercito francese per testare le munizioni fin dagli anni della prima guerra mondiale. (Foto simbolica)
Keystone

Un rave party in corso sul terreno di un poligono militare vicino a Bourges, nella valle della Loira, ha messo in allerta polizia e artificieri a causa della presenza di munizioni inesplose. Lo scrive Le Parisien.

Keystone-SDA

02.05.2026, 13:23

02.05.2026, 13:47

Finora non è stato segnalato alcun incidente, ma la prefettura ha messo in guardia tutti i partecipanti dal «rischio di esplosione», avvertendo gli organizzatori di vietare imperativamente di accendere falò o di raccogliere qualsiasi oggetto metallico di natura sconosciuta.

Non meno di 600 agenti sono stati inviati sul posto, dove il raduno, come avviene spesso per i rave, non è autorizzato ed ha preso vita all'insaputa delle autorità locali.

Secondo quest'ultime, «oltre all'aspetto illegale», è da censurare anche «la scelta del terreno da parte degli organizzatori, che oltre a non essere adatto, è anche poco sicuro».

«Solo» 12 feriti leggeri, per ora

Venerdì c'erano 20'000 persone, gli organizzatori annunciano il massimo dell'affluenza – 30'000 – per sabato sera.

La sindaca del vicino paese di Cornusse, Edith Raquin, ha parlato con Le Parisien della presenza di «svizzeri, inglesi, tedeschi, olandesi, italiani, spagnoli e ucraini», aggiungendo che fino alla mattinata di sabato «non ci sono stati incidenti di rilievo».

La prefettura ha riportato la cifra di 12 feriti leggeri, soccorsi sul posto dai 45 pompieri e 30 addetti della Protezione civile. Inoltre, le forze dell'ordine hanno comminato 32 multe, in particolare per detenzione di stupefacenti, mentre 4 sono i fermati.

Gli abitanti dei dintorni parlano di «esercitazioni con colpi di arma da fuoco tutte le settimane» sul sito del rave party.

L'esercito utilizza il poligono per testare le munizioni fin dagli anni della prima guerra mondiale.

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