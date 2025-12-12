  1. Clienti privati
Regno Unito Re Carlo annuncia 'cure contro il cancro ridotte nel nuovo anno'

12.12.2025 - 21:36

Re Carlo ha annunciato che, grazie alla diagnosi precoce, potrà ridurre le cure contro il cancro. (foto d'archivio)
Re Carlo ha dichiarato in un discorso televisivo andato in onda su Channel 4 che, grazie alla diagnosi precoce, le sue cure contro il cancro «potranno essere ridotte» nel nuovo anno.

Il sovrano britannico ha sottolineato che la «buona notizia» è arrivata «grazie alla diagnosi precoce, all'intervento efficace e al rispetto delle prescrizioni dei medici».

Il discorso è stato registrato due settimane fa per la campagna di raccolta fondi in favore della ricerca e della prevenzione contro i tumori patrocinata da Carlo III.

