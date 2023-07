Re Carlo fa contare i suoi cigni sul Tamigi. Ecco perché

dpa

Fin dall'inizio del suo regno, Re Carlo ha posseduto un gran numero di cigni in Gran Bretagna. Ma da dove viene questa tradizione? Una visita ai banchi dei cigni reali sul Tamigi.

Hai fretta? blue News riassume per te I cigni sul Tamigi sono contati per ordine di re Carlo.

Il compito è affidato ai contatori di cigni reali.

Lo «Swan Upping» è un'antica tradizione, risale a diversi secoli fa. Mostra di più

È una delle peculiarità della monarchia britannica che l'uomo più importante di questo pomeriggio indossi una piuma di cigno sul cappello. E non ha nemmeno un aspetto buffo, ma rispettabile. David Barber si trova in una piccola città a un'ora di macchina a ovest di Londra. Insieme ai suoi fedeli colleghi, è in missione per conto del Re.

Per la prima volta da quando Carlo III è entrato in carica, si contano i cigni sul Tamigi in suo nome. La tradizione si chiama «Swan Upping» e risale a diversi secoli fa.

All'epoca, come spiega il Palazzo, i cigni erano ancora una prelibatezza molto commercializzata. E poiché essere re comporta alcuni privilegi, molti cigni nel Paese appartengono automaticamente alla famiglia reale.

Più recentemente, la Regina Elisabetta II aveva un diritto teorico su qualsiasi cigno muto che non fosse appositamente contrassegnato e che nuotasse in un'acqua pubblica. Dopo la sua morte, il diritto è passato a Carlo. Tuttavia, oggi i cigni non vengono più mangiati, ma vengono esaminati annualmente per proteggere la loro popolazione.

In movimento su una barca a remi in legno

Così David Barber sale su una delle barche a remi in legno ormeggiate nell'acqua fuori da un pub di Cookham, in Inghilterra.

Con la sua squadra percorre diverse miglia lungo il Tamigi per tenere d'occhio i giovani uccelli e i loro genitori. I suoi uomini indossano pantaloni bianchi e top rossi. Una piuma di cigno è attaccata al cappello da capitano di Barber.

Barber è ufficialmente «The King's Swan Marker» («il segnalatore di cigni del re»). Ha ricoperto questo incarico per circa 30 anni, ma per la prima volta non naviga più per la Regina, bensì per il Re. Le bandiere delle barche mostrano il nuovo monogramma.

Nel pomeriggio si naviga. I motoscafi spesso si tirano dietro le barche di legno. La gente sta sulla riva e saluta. Il sindaco della cittadina vicina si muove su una barca di scorta, con la catena della sua carica al collo.

A un certo punto, gli uomini gridano «Tutti in piedi!», il segnale che hanno avvistato i cigni. Portano a riva gli uccelli pigolanti, li pesano e li ispezionano.

Come si contano i cigni?

Se si chiede a Barber come catturare un cigno di questo tipo, risponde: «Non è difficile. Si circonda l'animale con le barche. "Sono uccelli grandi. Possono pesare fino a 14 chilogrammi. Ma se gli si tiene il collo, la testa e poi si mettono le braccia intorno alle ali, è possibile sollevarli». Forse si dovrebbe provare a farlo a casa? «Oh no», dice, «non si dovrebbe».

Barber porta con sé un libro e prende appunti. Stanno trovando molti meno cigni dell'anno scorso, solo un terzo. Da un lato spiega questo fatto con l'influenza aviaria, dall'altro con le inondazioni durante il periodo dell'anno. Le alluvioni durante la stagione riproduttiva hanno spazzato via molti nidi. I numeri erano migliori il giorno prima. Gli esperti controllano se i pulcini grigi sono stati feriti da ami da pesca o da lenze lenze.

Il conteggio viene effettuato solo su un determinato tratto del Tamigi, quindi è ben lontano dall'essere effettuato in tutto il Paese. Oggi l'iniziativa è finalizzata al benessere degli animali e all'educazione. Secondo il Palazzo, spesso partecipano anche gli scolari, così come pure i giornalisti.

Al pub

Il viaggio sul Tamigi passa accanto a case di lusso - su un portale immobiliare c'è persino un annuncio per 29,5 milioni di sterline per la regione - e termina, almeno oggi, nel giardino di un hotel. Uomini con camicie a righe o giacche rosse scendono dalle loro barche. Dopo,racconta il sindaco, offrirà un giro di birre al pub.

Storicamente, lo «Swan Upping» serve in realtà a dividere i giovani, poiché in passato anche altri soggetti avevano il diritto di possedere dei cigni e li marchiavano di conseguenza sul becco.

Ancora oggi, lo spettacolo di cinque giorni vede la partecipazione dei rappresentanti di due antiche associazioni professionali.

Forse è questo che rende il pomeriggio così interessante. L'esame dei cigni potrebbe probabilmente essere fatto con meno confusione. Senza bandiere e vecchie barche di legno, uniformi e piume di cigno decorative.

Ma forse non saremmo in Inghilterra.