Carlo ha già visitato il Vaticano diverse volte, qui nel 2017 (archivio). ATS

Re Carlo III, in visita di Stato in Vaticano mercoledì e giovedì, pregherà con Papa Leone XIV in occasione di un servizio ecumenico nella Cappella Sistina. Si tratta di una prima volta dallo scisma anglicano di cinque secoli fa.

Keystone-SDA ATS

Questa visita giunge in un momento delicato per il monarca britannico, il cui fratello Andrea è oggetto di nuove rivelazioni schiaccianti nel caso su Jeffrey Epstein.

Per Carlo, che è il governatore supremo della Chiesa d'Inghilterra, questo sarà il primo incontro con il nuovo capo della Chiesa cattolica, succeduto a maggio a Papa Francesco.

La visita del re, accompagnato dalla moglie, la regina Camilla, «segnerà un momento importante nelle relazioni tra la Chiesa cattolica e la Chiesa d'Inghilterra», ha dichiarato Buckingham Palace.

La defunta regina Elisabetta la prima a visitare il Vaticano

La religione anglicana è nata quasi 500 anni fa da una scissione con la Chiesa cattolica, causata dal re Enrico VIII d'Inghilterra in seguito al rifiuto del Papa di annullare il suo matrimonio con Caterina d'Aragona.

Nel 1961, la madre di Carlo, la regina Elisabetta II, è stata la prima monarca britannica a visitare il Vaticano dopo lo scisma. Dal canto suo, Carlo ha già visitato il Vaticano diverse volte. La coppia reale ha incontrato privatamente Papa Francesco il 9 aprile a Roma, 12 giorni prima della sua morte, durante una visita di Stato in Italia.

Il momento clou di questa visita, un servizio ecumenico nella Cappella Sistina giovedì, vedrà il Papa e il monarca britannico pregare insieme sotto i famosi affreschi di Michelangelo. Il tema della funzione sarà la protezione della natura, un tema caro a Carlo.

«Un evento storico»

Questa funzione religiosa combinerà le tradizioni cattolica e anglicana. Il coro della Cappella Sistina accompagnerà il coro della Cappella di San Giorgio a Windsor.

«È un evento storico», ha dichiarato all'AFP William Gibson, professore di storia ecclesiastica all'Università Brookes di Oxford. E sottolinea che il monarca britannico è tenuto per legge a essere protestante.

«Dal 1536 al 1914 non ci sono state relazioni diplomatiche ufficiali tra il Regno Unito e la Santa Sede», afferma. Londra ha aperto un'ambasciata in Vaticano solo nel 1982.

E solo nel 2013 la legge è stata leggermente ammorbidita per consentire ai membri della famiglia reale che hanno sposato dei cattolici di mantenere il loro posto nell'ordine di successione, spiega Gibson. Fino ad allora, dovevano rinunciare a qualsiasi pretesa al trono.

Carlo sarà nominato «confratello reale»

Durante la loro visita, Carlo e Camilla parteciperanno anche a un'altra funzione religiosa ecumenica presso la Basilica di San Paolo fuori le Mura a Roma.

In questa occasione, il re sarà nominato «confratello reale» e per lui è stata creata una sede speciale che rimarrà nella basilica e potrà essere utilizzata in futuro dai suoi successori al trono britannico.

Leone XIV e il monarca britannico celebreranno insieme l'Anno Giubilare o Anno Santo della Chiesa cattolica, che si svolge ogni 25 anni e attira milioni di pellegrini in Vaticano.

Il libro postumo di Giuffre scuote le mura di Palazzo

Questa visita di Stato arriva un giorno dopo la pubblicazione delle memorie postume di Virginia Giuffre, la principale accusatrice nel caso del condannato per abusi sessuali Epstein.

La donna sostiene, tra le altre cose, di essere stata costretta a fare sesso con Andrea in tre occasioni, la prima delle quali all'età di 17 anni.

Già emarginato dalla famiglia reale dal 2019, venerdì scorso il principe ha annunciato, su pressione di Carlo, che avrebbe rinunciato a usare il suo titolo di Duca di York.