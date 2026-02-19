  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Scandalo Epstein Re Carlo sull'arresto del fratello Andrea: «La giustizia deve fare il suo corso»

SDA

19.2.2026 - 14:45

Re Carlo III d'Inghilterra
Re Carlo III d'Inghilterra
sda

«La giustizia faccia il suo corso»: così re Carlo III ha commentato seccamente la notizia dell'arresto di suo fratello, l'ex principe Andrea sospettato dalla polizia britannica di aver condiviso a suo tempo informazioni riservate con il defunto finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein nella ex veste di emissario commerciale del governo di Londra.

Keystone-SDA

19.02.2026, 14:45

«Ho appreso con la più profonda preoccupazione le notizie riguardanti Andrew Mountbatten-Windsor e il sospetto di condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica», si legge in un comunicato dai toni fermi, diffuso in tempi insolitamente rapidi da Buckingham Palace di fronte a una situazione tanto imbarazzante per la monarchia.

«Ciò che ora ne deve seguire – prosegue il sovrano – è un approfondito, equo ed appropriato processo investigativo condotto nei modi dovuti e dalle autorità legittime. In relazione a questo, come ho già detto in precedenza, esse hanno il nostro sincero sostegno e la nostra cooperazione».

«Lasciatemi essere chiaro: la legge deve fare il suo corso», puntualizza poi il fratello, non senza sottolineare come le indagini siano in corso e come quindi «non sia giusto» da parte sua «fare ulteriori commenti al riguardo».

Il monarca conclude ribadendo il suo impegno e quello «della mia famiglia» a «continuare a svolgere il nostro dovere e a garantire il servizio» dell'istituzione monarchica verso il popolo britannico. Il messaggio è firmato «Charles R.» (dall'iniziale della parola Rex, re in latino).

I media da parte loro riferiscono di un'agenda ufficiale da «business as usual» per i membri attivi di casa Windsor, al momento, evocando tuttavia inevitabili riflessi e ombre d'imbarazzo rispetto a possibili appuntamenti pubblici prossimi venturi.

La vita e la carriera di Jeffrey Epstein, il pedofilo amico dei potenti

La vita e la carriera di Jeffrey Epstein, il pedofilo amico dei potenti

Il finanziere statunitense, condannato per reati sessuali, Jeffrey Epstein aveva rapporti influenti nel mondo della politica, dell'economia e dello spettacolo. Arrestato nel 2019 poche settimane dopo è morto in cella.

28.11.2025

I più letti

Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Ecco le e-mail di Andrea a Epstein nel mirino della giustizia britannica
Finite le Olimpiadi, Odermatt a sorpresa sulle nevi di Carì per una giornata di relax
Marianne Fatton d'oro nella gara di sci alpinismo! - Hockey: elvetiche a caccia del bronzo
Ecco l’ultimatum della principessa Kate che ha cambiato il destino della coppia reale

Lo scandalo Epstein

Domande e risposte. Ecco cosa si sa e cosa no in merito all'arresto dell'ex principe Andrea

Domande e risposteEcco cosa si sa e cosa no in merito all'arresto dell'ex principe Andrea

Ecco perché. L'ex principe Andrea arrestato per lo scandalo Epstein

Ecco perchéL'ex principe Andrea arrestato per lo scandalo Epstein

Da Beyoncé al Papa. Ecco perché l'ultima lista di nomi dei file Epstein è (quasi) solo fumo negli occhi

Da Beyoncé al PapaEcco perché l'ultima lista di nomi dei file Epstein è (quasi) solo fumo negli occhi

Altre notizie

Ex principe in manette. Ecco le e-mail di Andrea a Epstein nel mirino della giustizia britannica

Ex principe in manetteEcco le e-mail di Andrea a Epstein nel mirino della giustizia britannica

Stati Uniti. Il pastore nazionalista Hegseth prega al Pentagono con un religioso «paleo confederato»

Stati UnitiIl pastore nazionalista Hegseth prega al Pentagono con un religioso «paleo confederato»

Uno anche generato dall'IA. Un video falso finisce su un programma della ZDF, la rete TV incolpa l'etichettatura

Uno anche generato dall'IAUn video falso finisce su un programma della ZDF, la rete TV incolpa l'etichettatura