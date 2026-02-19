Re Carlo III d'Inghilterra sda

«La giustizia faccia il suo corso»: così re Carlo III ha commentato seccamente la notizia dell'arresto di suo fratello, l'ex principe Andrea sospettato dalla polizia britannica di aver condiviso a suo tempo informazioni riservate con il defunto finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein nella ex veste di emissario commerciale del governo di Londra.

Keystone-SDA SDA

«Ho appreso con la più profonda preoccupazione le notizie riguardanti Andrew Mountbatten-Windsor e il sospetto di condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica», si legge in un comunicato dai toni fermi, diffuso in tempi insolitamente rapidi da Buckingham Palace di fronte a una situazione tanto imbarazzante per la monarchia.

«Ciò che ora ne deve seguire – prosegue il sovrano – è un approfondito, equo ed appropriato processo investigativo condotto nei modi dovuti e dalle autorità legittime. In relazione a questo, come ho già detto in precedenza, esse hanno il nostro sincero sostegno e la nostra cooperazione».

«Lasciatemi essere chiaro: la legge deve fare il suo corso», puntualizza poi il fratello, non senza sottolineare come le indagini siano in corso e come quindi «non sia giusto» da parte sua «fare ulteriori commenti al riguardo».

Il monarca conclude ribadendo il suo impegno e quello «della mia famiglia» a «continuare a svolgere il nostro dovere e a garantire il servizio» dell'istituzione monarchica verso il popolo britannico. Il messaggio è firmato «Charles R.» (dall'iniziale della parola Rex, re in latino).

I media da parte loro riferiscono di un'agenda ufficiale da «business as usual» per i membri attivi di casa Windsor, al momento, evocando tuttavia inevitabili riflessi e ombre d'imbarazzo rispetto a possibili appuntamenti pubblici prossimi venturi.