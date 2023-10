Sul San Bernardino si sono battuti i record di temperatura Keystone

Oggi, lunedì, in Svizzera sono stati nuovamente battuti i record di temperatura per il mese di ottobre. Sul San Bernardino il termometro è salito sino ai 22 gradi e in Val Monastero sino ai 22,8, indica oggi MeteoNews su X (ex Twitter).

Neuer Tag, neue Oktoberrekorde. Auf dem San Bernardino zeigte das Thermometer 22.0 Grad an, im Val Müstair gab es 22.8 Grad. An beiden Stationen stammt der bisherige Rekord vom vergangenen Samstag oder Sonntag. Messwerte: https://t.co/cmiKXIn2fB (me)

Bild: Splügenpass pic.twitter.com/E2xtWjUeGL — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) October 9, 2023

Si tratta di nuovi primati per le due stazioni di misurazione, dopo i record di questo fine settimana, precisa il servizio meteorologico privato.

Già sabato e domenica erano stati battuti i record di temperatura in diverse stazioni meteorologiche svizzere. Ieri a Berna è stata inoltre registrata la giornata estiva più tardiva, con la colonnina di mercurio che è salita sopra i 25 gradi.

Nella giornata odierna stanno cadendo alcuni record di temperatura massima per il mese di ottobre in alcune stazioni di misura a media quota. Questi i valori record misurati oggi a Sud delle Alpi (stato ore 16:00). pic.twitter.com/nYU2nSryYS — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) October 8, 2023

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (Meteosvizzera) prevede che le temperature estive si mantengano fino alla giornata di venerdì. Per il fine settimana ci si attende invece l'arrivo di un fronte freddo.

mp, ats