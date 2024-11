Ieri, per la prima volta nel mese di novembre sulla #Jungfraujoch (3571 m), la temperatura non è scesa sotto gli 0°C . Inoltre, con un valore massimo di 4,8°C, è stata la temperatura più alta mai misurata per il mese di novembre (le misurazioni sono iniziate nel 1961). https://t.co/yIxZ8322Su