Ecco il video Recuperato l'aereo affondato a fine luglio nel Lago dei Quattro Cantoni

SDA

26.8.2025 - 13:57

L'aereo affondato il 28 luglio nel Lago dei Quattro Cantoni è stato ripescato dall'acqua oggi a mezzogiorno, dopo che i sommozzatori hanno praticato dei fori nella carlinga per far defluire l'acqua.

Keystone-SDA

26.08.2025, 13:57

26.08.2025, 14:35

Il muso dell'aereo era incastrato nel limo a circa 100 metri di profondità. Questa mattina il velivolo è stato liberato dal fango e sollevato a circa 15 metri di profondità, dove è stato portato in posizione orizzontale e stabilizzato.

L'aereo, un Daher TBM-940, era decollato alla fine di luglio da Buochs (NW) in direzione di Burg Feuerstein, in Germania, e si è schiantato nel lago a nord del Bürgenstock dopo un volo di circa tre minuti. Il monomotore turboelica si è inabissato sul fondo del lago.

I due occupanti del velivolo sono stati tratti in salvo dalla polizia cantonale di Nidvaldo. Il pilota 78enne è sopravvissuto illeso all'incidente, mentre la passeggera 55enne è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale.

Nessuna notizia sulle vittime. Piccolo aereo precipita nel Lago dei Quattro Cantoni

