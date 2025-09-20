Il recupero dell'idrovolante in cui è morta una donna di 60 anni. Keystone

È stato recuperato in serata l'idrovolante precipitato ieri, venerdì, nel lago di Zugo durante un'esibizione aerea. Il velivolo è stato sollevato da una profondità di dieci metri vicino a Cham e portato a riva.

Keystone-SDA SDA

I sommozzatori della polizia cantonale di Svitto hanno agganciato diverse corde all'aereo affondato. Il relitto è stato quindi sollevato con cura con un escavatore installato su una piattaforma galleggiante.

Nell'incidente è morta una donna di 60 anni. Nell'idrovolante si trovavano due persone. Il pilota 49enne è riuscito ad abbandonare il velivolo da solo e a mettersi in salvo, rimanendo illeso, mentre la donna, in un primo tempo data per dispersa, è stata ritrovata senza vita dai sommozzatori.

Per chiarire le cause dell'incidente sono in corso indagini che vedono la partecipazione della Procura, della polizia, del Ministero pubblico della Confederazione e dal Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (Sisi).