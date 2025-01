L'applicazione si è migliorata grazie ad un recente aggiornamento. KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON

iReg, un'applicazione sviluppata da un benzinaio di Burcei, sta riscuotendo grande successo tra gli utenti italiani. Creata da Ugo Maccioni, l'app ha raggiunto il primo posto nell'App Store di Apple Watch in Italia.

In vetta alla classifica dell'App Store di Apple Watch in Italia non c'è un'applicazione concepita da uno sviluppatore della Silicon Valley, bensì una creazione di Ugo Maccioni, un benzinaio sardo con la passione per la programmazione.

Si tratta di iReg, un'applicazione progettata per trasformare l'Apple Watch in un registratore vocale avanzato.

A dieci anni dal suo lancio, l'app ha ricevuto un aggiornamento che l'ha resa ancor più pratica e all'avanguardia, permettendole di scalare la classifica dell'App Store fino a raggiungere il primo posto.

Il frutto di anni di lavoro

Come riporta il portale «Worldy», Maccioni ha dedicato anni di impegno e dedizione per sviluppare iReg, riuscendo a progettare uno strumento ideale per catturare note, lezioni e conversazioni.

Nel panorama delle app per Apple Watch, iReg si distingue per la sua interfaccia intuitiva e la facilità d'uso.

È particolarmente apprezzata da studenti, professionisti e giornalisti per la sua capacità di registrare audio senza complicazioni e sincronizzarlo automaticamente con l'iPhone, eliminando la necessità di interventi manuali.

Niente pubblicità

L'app offre funzioni di sicurezza come Touch ID e Face ID per proteggere le registrazioni. Inoltre, consente di registrare telefonate attivando il vivavoce sull'iPhone. È possibile, inoltre, avviare iReg direttamente dal quadrante dell'orologio.

A differenza di applicazioni simili, iReg non presenta pubblicità invasive o formule di abbonamenti. Con un solo pagamento, l'utente accede all'app completa e senza limitazioni.

Insomma, dal piccolo comune di Burcei, in Sardegna, è arrivata un'applicazione che ha sbaraccato la concorrenza.

