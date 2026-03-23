Regala alla compagna un «Gratta e Vinci»: lei vince 500'000 euro e fugge con il biglietto

È successo in ItaliaRegala alla compagna un «Gratta e Vinci»: lei vince 500'000 euro e fugge con il biglietto
ai-scrape
23.3.2026 - 10:51
Un dono originale per la Festa della Donna si è trasformato in una vicenda decisamente curiosa, che ancora non sappiamo come andrà a finire. L'uomo, che in preda alla rabbia aveva pensato di denunciare la donna, ora ha deciso di perdonarla e aspetta il suo ritorno.
In occasione della Festa della donna, un operaio edile di Carsoli, in provincia dell'Aquila, ha deciso di omaggiare la sua compagna con un biglietto del «Gratta e Vinci» invece della tradizionale mimosa.
Quel biglietto da cinque euro è poi risultato vincente: valeva infatti ben 500'000 euro!
Quando la donna ha fatto la scoperta, però, invece di festeggiare con il fidanzato, si è allontanata con il biglietto e poi avrebbe depositato il tagliando vincente in un istituto di credito della zona.
L'uomo aveva inizialmente pensato di denunciarla, ma successivamente ha cambiato idea. E ora aspetta ancora il suo ritorno.
Un gesto romantico ha avuto un esito inaspettato a Carsoli, in provincia dell'Aquila. L'8 marzo, in occasione della Festa della donna, un operaio edile ha deciso di omaggiare la sua compagna con un biglietto del «Gratta e Vinci» invece della tradizionale mimosa.
Un gesto originale che si è poi rivelato anche molto fortunato. Come riportato, tra gli altri, da «Leggo», quel biglietto da cinque euro è infatti risultato vincente. E non di poco: valeva infatti ben 500'000 euro!
Quando la donna ha fatto la scoperta, però, invece di festeggiare con il fidanzato, si è allontanata con il biglietto. E successivamente, secondo quanto riferito da «Il Messaggero», avrebbe depositato il tagliando vincente in un istituto di credito della zona.
Da quel momento ha fatto perdere le sue tracce: non è infatti mai tornata a casa dal compagno che l'attendeva per festeggiare insieme.
L'uomo aspetta ancora il ritorno della compagna
L'uomo ha raccontato a un amico le sue preoccupazioni: «Ho il timore che voglia tenere tutta per lei la vincita». Tanto che inizialmente aveva annunciato l'intenzione di denunciare la donna, ma successivamente ha cambiato idea e ha deciso di non procedere.
Nel frattempo la donna non è ancora tornata a casa, ma l'operaio sembra al momento non pensarci troppo. «È tranquillo, non sembra affatto preoccupato e dice che tutto va bene, Lui è pronto a riabbracciarla», ha riferito l'amico.
La vicenda ha fatto il giro dell'Italia, e non solo, e ha suscitato molte reazioni sui social media, dato che un regalo pensato come gesto d'amore ha invece messo a dura prova una relazione.