  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

È successo in Italia Regala alla compagna un «Gratta e Vinci»: lei vince 500'000 euro e fugge con il biglietto

ai-scrape

23.3.2026 - 10:51

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Dal web

Un dono originale per la Festa della Donna si è trasformato in una vicenda decisamente curiosa, che ancora non sappiamo come andrà a finire. L'uomo, che in preda alla rabbia aveva pensato di denunciare la donna, ora ha deciso di perdonarla e aspetta il suo ritorno.

Sara Matasci

23.03.2026, 10:51

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In occasione della Festa della donna, un operaio edile di Carsoli, in provincia dell'Aquila, ha deciso di omaggiare la sua compagna con un biglietto del «Gratta e Vinci» invece della tradizionale mimosa.
  • Quel biglietto da cinque euro è poi risultato vincente: valeva infatti ben 500'000 euro!
  • Quando la donna ha fatto la scoperta, però, invece di festeggiare con il fidanzato, si è allontanata con il biglietto e poi avrebbe depositato il tagliando vincente in un istituto di credito della zona.
  • L'uomo aveva inizialmente pensato di denunciarla, ma successivamente ha cambiato idea. E ora aspetta ancora il suo ritorno.
Mostra di più

Un gesto romantico ha avuto un esito inaspettato a Carsoli, in provincia dell'Aquila. L'8 marzo, in occasione della Festa della donna, un operaio edile ha deciso di omaggiare la sua compagna con un biglietto del «Gratta e Vinci» invece della tradizionale mimosa.

Un gesto originale che si è poi rivelato anche molto fortunato. Come riportato, tra gli altri, da «Leggo», quel biglietto da cinque euro è infatti risultato vincente. E non di poco: valeva infatti ben 500'000 euro!

Quando la donna ha fatto la scoperta, però, invece di festeggiare con il fidanzato, si è allontanata con il biglietto. E successivamente, secondo quanto riferito da «Il Messaggero», avrebbe depositato il tagliando vincente in un istituto di credito della zona.

Da quel momento ha fatto perdere le sue tracce: non è infatti mai tornata a casa dal compagno che l'attendeva per festeggiare insieme.

L'uomo aspetta ancora il ritorno della compagna

L'uomo ha raccontato a un amico le sue preoccupazioni: «Ho il timore che voglia tenere tutta per lei la vincita». Tanto che inizialmente aveva annunciato l'intenzione di denunciare la donna, ma successivamente ha cambiato idea e ha deciso di non procedere. 

Nel frattempo la donna non è ancora tornata a casa, ma l'operaio sembra al momento non pensarci troppo. «È tranquillo, non sembra affatto preoccupato e dice che tutto va bene, Lui è pronto a riabbracciarla», ha riferito l'amico.

La vicenda ha fatto il giro dell'Italia, e non solo, e ha suscitato molte reazioni sui social media, dato che un regalo pensato come gesto d'amore ha invece messo a dura prova una relazione.

I più letti

I Moretti avrebbero ricevuto 1,5 milioni da Stato e assicurazioni. Ecco cosa emerge dall'indagine
Trump: «Rinviamo gli attacchi all'Iran dopo colloqui molto buoni» - «Khamenei ferito e isolato»
Gli telefona la «sua banca» e poco dopo vede sparire 50'000 franchi. Ecco perché
Michelle Hunziker e Giulio Berruti fanno sul serio: «Lei è sempre a Roma solo per lui»
Regala alla compagna un «Gratta e Vinci»: lei vince 500'000 euro e fugge con il biglietto

Altre notizie

Il 7° in oltre un anno. Torna l'elettricità dopo il blackout a Cuba, ma la crisi energetica resta grave

Il 7° in oltre un annoTorna l'elettricità dopo il blackout a Cuba, ma la crisi energetica resta grave

New York. Scontro sulla pista tra un aereo e un veicolo, due morti all'aeroporto di LaGuardia

New YorkScontro sulla pista tra un aereo e un veicolo, due morti all'aeroporto di LaGuardia

L'avvertimento dell'ONU. Nel 2025 la Terra ha accumulato livelli di calore record

L'avvertimento dell'ONUNel 2025 la Terra ha accumulato livelli di calore record