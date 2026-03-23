Regala alla compagna un «Gratta e Vinci»: lei vince 500'000 euro e fugge con il biglietto

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Un dono originale per la Festa della Donna si è trasformato in una vicenda decisamente curiosa, che ancora non sappiamo come andrà a finire. L'uomo, che in preda alla rabbia aveva pensato di denunciare la donna, ora ha deciso di perdonarla e aspetta il suo ritorno.

Hai fretta? blue News riassume per te In occasione della Festa della donna, un operaio edile di Carsoli, in provincia dell'Aquila, ha deciso di omaggiare la sua compagna con un biglietto del «Gratta e Vinci» invece della tradizionale mimosa.

Quel biglietto da cinque euro è poi risultato vincente: valeva infatti ben 500'000 euro!

Quando la donna ha fatto la scoperta, però, invece di festeggiare con il fidanzato, si è allontanata con il biglietto e poi avrebbe depositato il tagliando vincente in un istituto di credito della zona.

L'uomo aveva inizialmente pensato di denunciarla, ma successivamente ha cambiato idea. E ora aspetta ancora il suo ritorno. Mostra di più

Un gesto romantico ha avuto un esito inaspettato a Carsoli, in provincia dell'Aquila. L'8 marzo, in occasione della Festa della donna, un operaio edile ha deciso di omaggiare la sua compagna con un biglietto del «Gratta e Vinci» invece della tradizionale mimosa.

Un gesto originale che si è poi rivelato anche molto fortunato. Come riportato, tra gli altri, da «Leggo», quel biglietto da cinque euro è infatti risultato vincente. E non di poco: valeva infatti ben 500'000 euro!

Quando la donna ha fatto la scoperta, però, invece di festeggiare con il fidanzato, si è allontanata con il biglietto. E successivamente, secondo quanto riferito da «Il Messaggero», avrebbe depositato il tagliando vincente in un istituto di credito della zona.

Da quel momento ha fatto perdere le sue tracce: non è infatti mai tornata a casa dal compagno che l'attendeva per festeggiare insieme.

L'uomo aspetta ancora il ritorno della compagna

L'uomo ha raccontato a un amico le sue preoccupazioni: «Ho il timore che voglia tenere tutta per lei la vincita». Tanto che inizialmente aveva annunciato l'intenzione di denunciare la donna, ma successivamente ha cambiato idea e ha deciso di non procedere.

Nel frattempo la donna non è ancora tornata a casa, ma l'operaio sembra al momento non pensarci troppo. «È tranquillo, non sembra affatto preoccupato e dice che tutto va bene, Lui è pronto a riabbracciarla», ha riferito l'amico.

La vicenda ha fatto il giro dell'Italia, e non solo, e ha suscitato molte reazioni sui social media, dato che un regalo pensato come gesto d'amore ha invece messo a dura prova una relazione.