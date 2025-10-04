  1. Clienti privati
Truffa phishing Regalo fedeltà dalla Mobiliare? Non cadete in questa truffa

Martin Abgottspon

4.10.2025

Dei truffatori stanno cercando di ingannare i clienti a nome della Mobiliare.
Gemini @blue News

Attualmente stanno circolando false e-mail che sembrano provenire dall'assicurazione Mobiliare. Ai destinatari viene promesso un regalo esclusivo come ringraziamento per la loro fedeltà. Ma attenzione, si tratta di una trappola.

Martin Abgottspon

04.10.2025, 10:19

04.10.2025, 12:18

I cybercriminali stanno inviando e-mail ingannevolmente genuine a nome della Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA. Offrono la prospettiva di un kit di emergenza per auto di alta qualità come regalo esclusivo.

Schermata dell'e-mail fraudolenta.
cybercrimepolice.ch

Chiunque segua il link contenuto nell'e-mail finisce su un sito web falso che assomiglia molto al design aziendale della Mobiliare. Qui i presunti vincitori devono prima completare un breve sondaggio.

Vengono poi richiesti i dati personali e quelli della carta di credito «per le spese di spedizione».

Schermata del sito web falso.
cybercrimepolice.ch
Schermata del sito web falso.
cybercrimepolice.ch

Dopo aver inserito i dati e completato il pagamento, però, si scopre che non solo vengono addebitati importi più alti di quelli dichiarati, ma spesso viene anche creato un abbonamento indesiderato a un negozio online poco serio.

Il regalo promesso, ovviamente, non viene mai inviato.

Cosa fare?

  • Inoltrare le e-mail di potenziali frodi a cybercrimepolice.ch.
  • Ignorate l'e-mail e cancellatela o spostatela nella cartella della posta indesiderata o dello spam.
  • Non seguite mai i link di e-mail, SMS, ecc. o di altri siti web, perché potrebbero essere stati alterati visivamente.
  • Non rivelate mai dati sensibili su di voi se prima non vi siete informati a fondo.
  • In caso di dubbio, è consigliabile informarsi direttamente presso l'azienda in questione per chiarire la gravità dell'e-mail.
Ho divulgato i miei dati

  • Informate immediatamente il vostro istituto finanziario e fate bloccare le carte bancarie/di debito coinvolte.
  • Rivolgetevi telefonicamente alla Polizia cantonale e sporgete denuncia.
