Truffa phishingRegalo fedeltà dalla Mobiliare? Non cadete in questa truffa
Martin Abgottspon
4.10.2025
Attualmente stanno circolando false e-mail che sembrano provenire dall'assicurazione Mobiliare. Ai destinatari viene promesso un regalo esclusivo come ringraziamento per la loro fedeltà. Ma attenzione, si tratta di una trappola.
I cybercriminali stanno inviando e-mail ingannevolmente genuine a nome della Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA. Offrono la prospettiva di un kit di emergenza per auto di alta qualità come regalo esclusivo.
Chiunque segua il link contenuto nell'e-mail finisce su un sito web falso che assomiglia molto al design aziendale della Mobiliare. Qui i presunti vincitori devono prima completare un breve sondaggio.
Vengono poi richiesti i dati personali e quelli della carta di credito «per le spese di spedizione».
Dopo aver inserito i dati e completato il pagamento, però, si scopre che non solo vengono addebitati importi più alti di quelli dichiarati, ma spesso viene anche creato un abbonamento indesiderato a un negozio online poco serio.
Il regalo promesso, ovviamente, non viene mai inviato.
Cosa fare?
Inoltrare le e-mail di potenziali frodi a cybercrimepolice.ch.
Ignorate l'e-mail e cancellatela o spostatela nella cartella della posta indesiderata o dello spam.
Non seguite mai i link di e-mail, SMS, ecc. o di altri siti web, perché potrebbero essere stati alterati visivamente.
Non rivelate mai dati sensibili su di voi se prima non vi siete informati a fondo.
In caso di dubbio, è consigliabile informarsi direttamente presso l'azienda in questione per chiarire la gravità dell'e-mail.