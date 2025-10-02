  1. Clienti privati
«Non san nulla sulla montagna» Reinhold Messner avverte: «La gente segue gli influencer e mette in pericolo la propria vita»

2.10.2025 - 06:00

L'alpinista Reinhold Messner non vede di buon occhio il turismo di massa in montagna.
Sempre più persone si recano in montagna, ma non hanno l'esperienza necessaria. Dal punto di vista di Reinhold Messner, questo ha anche a che fare con gli influencer.

02.10.2025, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La leggenda dell'alpinismo Reinhold Messner ha criticato il crescente turismo di massa in montagna.
  • Gli escursionisti inesperti seguono gli influencer in montagna e poi hanno incidenti perché «semplicemente non hanno idea di cosa stanno facendo».
  • Messner ha anche messo in guardia dai pericoli aggiuntivi posti dal cambiamento climatico.
Mostra di più

La leggenda dell'alpinismo Reinhold Messner critica il fatto che sempre più escursionisti inesperti siano attratti dalle vette.

L'81enne ha dichiarato al quotidiano «Schwäbische Zeitung» che molte persone senza esperienza stanno affollando le montagne: «Ma non per amore dell'alpinismo. Ci sono sempre meno veri alpinisti».

Ma la banalizzazione delle montagne sta attirando così tante persone in luoghi che non gli appartengono.

Il pericolo del cambiamento climatico

«Solitamente non sono gli alpinisti ad avere incidenti: capitano anche a loro, ovviamente, ma sono soprattutto le persone che seguono gli influencer che poi cadono in un qualche burrone perché non hanno nemmeno idea di cosa stanno facendo».

Fortunatamente di solito le persone riescono a venire salvate perché al giorno d'oggi il soccorso alpino è un'ottima organizzazione, con persone addestrate: «Credo che se non esistessero il soccorso alpino e l'elisoccorso, l'alpinismo dovrebbe venire vietato».

Messner ha anche messo in guardia dai pericoli sempre maggior dovuti ai cambiamenti climatici: «Pericoli dovuti alla perdita di permafrost, al restringimento dei ghiacciai, all'aumento delle valanghe e alla caduta di massi».

