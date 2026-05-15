La relazione amorosa tra Beatrice van de Graaf e Yves Donzallaz sotto la lente di esperti esterni Keystone

Una relazione amorosa tra due giudici del Tribunale federale contravviene in linea di principio alle regole dell'istituzione, secondo la Corte plenaria del TF. Questa istanza ha discusso mercoledì della relazione tra i giudici Beatrice van de Graaf e Yves Donzallaz.

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Per quanto riguarda questo caso specifico, le decisioni saranno annunciate non appena la perizia indipendente richiesta dal Tribunale federale sarà disponibile, sottolinea la suprema corte in un comunicato diramato oggi.

La relazione tra i due giudici federali è stata rivelata due settimane fa dal settimanale svizzero-tedesco «Weltwoche». La commissione amministrativa aveva allora ascoltato i due giudici e incaricato due esperti esterni di fare piena luce su questa vicenda.

Si tratta di Maya Hertig, professoressa alla Facoltà di diritto dell'Università di Ginevra, e dell'ex presidente del Tribunale cantonale vodese Jean-François Meylan. Il loro rapporto è atteso per la fine di giugno.

Indipendenza e imparzialità

Indipendentemente dalle circostanze del caso concreto, la Corte plenaria ha ritenuto che una relazione sentimentale tra due membri del TF contravviene in linea di principio alle «Consuetudini in uso presso i giudici del Tribunale federale» attualmente vigenti, viene precisato.

Queste regole stabiliscono che i giudici «si astengono da qualsiasi comportamento suscettibile di compromettere la fiducia nella loro indipendenza e nella loro imparzialità nonché la reputazione del tribunale».

Inoltre, questi «mantengono la loro indipendenza anche nei rapporti con i colleghi, in particolare nella corte di appartenenza o in seno ai collegi giudicanti».

La legge sul TF stabilisce a sua volta che «non possono essere contemporaneamente giudici al Tribunale federale i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente».

Beatrice van de Graaf e Yves Donzallaz hanno da parte loro indicato che la loro relazione è iniziata solo dopo la fine dei loro mandati all'interno della commissione amministrativa, di cui erano entrambi membri nel 2023 e 2024. E che era terminata prima della pubblicazione dell'articolo della «Weltwoche».