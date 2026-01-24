  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Washington La soprano Renée Fleming si ritira dai concerti al Trump Kennedy Center

SDA

24.1.2026 - 15:44

La soprano statunitense in una foto d'archivio.
La soprano statunitense in una foto d'archivio.
Keystone

Renée Fleming cancella il Trump Kennedy Center dal suo calendario: la celebre soprano non canterà in maggio sul palcoscenico del teatro di Washington su cui negli ultimi mesi ha messo le mani il presidente Donald Trump.

Keystone-SDA

24.01.2026, 15:44

24.01.2026, 16:04

La Fleming, una delle grandi soprano della lirica mondiale, avrebbe dovuto cantare in maggio in due messe in scena di Appalachian Springs di Aaron Copland, ma ha cancellato «per conflitti nel calendario», ha detto il Kennedy Center annunciando il ritiro.

La diva si era dimessa l'anno scorso dal ruolo di consulente artistica del Kennedy Center dopo che Trump ne aveva occupato il board nominando consiglieri di amministrazione amici al posto dei membri democratici.

Da allora molti artisti importanti hanno cancellato le loro performance: tra questi Lin-Manuel Miranda, Bela Fleck, Issa Rae e l'intera National Opera Company che si esibiva al Kennedy Center dal 1971.

«Ho custodito con grande gratitudine il sostegno bipartisan a questa istituzione, un faro dell'America al suo meglio», aveva detto la Fleming lasciando l'incarico di consulente artistica, auspicando che il Kennedy Center avrebbe continuato a «prosperare e a servire il pubblico appassionato e diversificato della nostra capitale e di tutto il Paese».

La soprano non ha immediatamente commentato l'annullamento della sua presenza, e così il Kennedy Center limitandosi a riferire che il nome di «un'altra soprano sara' annunciato a breve».

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Beat Feuz: «Quell'incidente è stata la prova che avevo commesso un errore»
Odermatt conquista il suo 100mo podio, ma è deluso: «Per me quella di oggi è una sconfitta»
Il rilascio di Moretti provoca una polemica politica tra Italia e Svizzera, ecco cos'è successo
Odermatt: «Non ho avuto grandi sensazioni». Von Allmen: «Mi ha seccato molto»

Altre notizie

Tragedia di Crans-Montana. Il rilascio di Moretti provoca una polemica politica tra Italia e Svizzera, ecco cos'è successo

Tragedia di Crans-MontanaIl rilascio di Moretti provoca una polemica politica tra Italia e Svizzera, ecco cos'è successo

«La tua agente preferita». La poliziotta di Zurigo generata con l'AI fa scalpore con video provocanti

«La tua agente preferita»La poliziotta di Zurigo generata con l'AI fa scalpore con video provocanti

Protesta. Centinaia in piazza a Zurigo per i curdi siriani

ProtestaCentinaia in piazza a Zurigo per i curdi siriani