  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera «Rendez-vous Bundesplatz»: 465'000 gli spettatori per lo spettacolo di luci a Berna

SDA

23.11.2025 - 09:15

Nel viaggio attorno al mondo di "Rendez-vous Bundesplatz", Palazzo federale ha portato il pubblico in Egitto..
Nel viaggio attorno al mondo di "Rendez-vous Bundesplatz", Palazzo federale ha portato il pubblico in Egitto..
Keystone

Lo spettacolo di suoni e luci «Rendez-vous Bundesplatz», iniziato il 18 ottobre e conclusosi ieri sera, ha attirato 465'000 spettatori sulla Piazza federale di Berna, nonostante una meteo non sempre favorevole. Alcuni attivisti svizzeri e tibetani hanno protestato.

Keystone-SDA

23.11.2025, 09:15

23.11.2025, 09:55

Ieri sera un gruppo di attivisti svizzeri e tibetani ha messo in scena uno spettacolo luminoso e sventolato bandiere tibetane per attirare l'attenzione sull'oppressione del Tibet da parte della Cina.

Hanno criticato la decisione dei servizi del Parlamento di eliminare il Tibet, che figurava nel progetto iniziale dello spettacolo. L'associazione gioventù tibetana in Europa (VTJE) ha denunciato l'autocensura e l'inchino alle pressioni politiche della Cina.

Per la prima volta, le proiezioni, della durata di circa 30 minuti, sono state accompagnate da musica dal vivo, hanno indicato gli organizzatori. Ci sono state tre rappresentazioni a sera.

Nella 15esima edizione, intitolata «Voyage», lo spettatore poteva vedere monumenti famosi in tutto il mondo come la Torre Eiffel, le piramidi egizie o il Taj Mahal indiano.

L'anno scorso, quasi 621'000 persone avevano assistito allo spettacolo intitolato «Volare». Il prossimo «Rendez-vous Bundesplatz» si terrà dal 17 ottobre al 21 novembre 2026.

I più letti

Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
La mamma di Federica Brignone: «Ha rischiato l'amputazione, ora vorrei che smettesse»
Per MeteoSvizzera è presto per dire che sarà «l'inverno del secolo»
Una famiglia americana fugge dal Texas alla Russia... e il papà finisce subito al fronte

Altre notizie

Aste. Venduto per oltre due milioni orologio di passeggero del Titanic

AsteVenduto per oltre due milioni orologio di passeggero del Titanic

Cifra record. Venduto all'asta l'orologio di un passeggero del Titanic per un prezzo sbalorditivo

Cifra recordVenduto all'asta l'orologio di un passeggero del Titanic per un prezzo sbalorditivo

Vortice polare sopra l'Artico. Per MeteoSvizzera è presto per dire che sarà «l'inverno del secolo»

Vortice polare sopra l'ArticoPer MeteoSvizzera è presto per dire che sarà «l'inverno del secolo»