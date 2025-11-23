Nel viaggio attorno al mondo di "Rendez-vous Bundesplatz", Palazzo federale ha portato il pubblico in Egitto.. Keystone

Lo spettacolo di suoni e luci «Rendez-vous Bundesplatz», iniziato il 18 ottobre e conclusosi ieri sera, ha attirato 465'000 spettatori sulla Piazza federale di Berna, nonostante una meteo non sempre favorevole. Alcuni attivisti svizzeri e tibetani hanno protestato.

Ieri sera un gruppo di attivisti svizzeri e tibetani ha messo in scena uno spettacolo luminoso e sventolato bandiere tibetane per attirare l'attenzione sull'oppressione del Tibet da parte della Cina.

Hanno criticato la decisione dei servizi del Parlamento di eliminare il Tibet, che figurava nel progetto iniziale dello spettacolo. L'associazione gioventù tibetana in Europa (VTJE) ha denunciato l'autocensura e l'inchino alle pressioni politiche della Cina.

Per la prima volta, le proiezioni, della durata di circa 30 minuti, sono state accompagnate da musica dal vivo, hanno indicato gli organizzatori. Ci sono state tre rappresentazioni a sera.

Nella 15esima edizione, intitolata «Voyage», lo spettatore poteva vedere monumenti famosi in tutto il mondo come la Torre Eiffel, le piramidi egizie o il Taj Mahal indiano.

L'anno scorso, quasi 621'000 persone avevano assistito allo spettacolo intitolato «Volare». Il prossimo «Rendez-vous Bundesplatz» si terrà dal 17 ottobre al 21 novembre 2026.