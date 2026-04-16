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Maltempo Almeno una ventina di morti per le inondazioni nella Repubblica Dominicana e ad Haiti

SDA

16.4.2026 - 10:32

L'Istituto meteorologico dominicano prevede ulteriori piogge e grandinate nei prossimi giorni.
L'Istituto meteorologico dominicano prevede ulteriori piogge e grandinate nei prossimi giorni.
Keystone

Forti piogge e inondazioni nella Repubblica Dominicana e ad Haiti hanno finora causato 19 morti e migliaia di sfollati dalla scorsa settimana, secondo un nuovo bilancio diffuso oggi da fonti ufficiali e dalla Croce Rossa.

Keystone-SDA

16.04.2026, 10:32

16.04.2026, 10:37

Nella Repubblica Dominicana, le vittime sono almeno sette e le autorità mantengono allarmi preventivi in 24 delle 31 province del paese, anche se l'intensità delle piogge è diminuita nelle ultime ore. Il Centro operativo di emergenza (COE) ha indicato che almeno 30'500 persone sono state evacuate.

Le piogge torrenziali, iniziate il 7 aprile, hanno causato la chiusura delle scuole e la riduzione dell'orario di lavoro la scorsa settimana, oltre a provocare interruzioni di corrente nella capitale, Santo Domingo.

Le piogge stanno colpendo l'intera isola di Hispaniola, che la Repubblica Dominicana condivide con Haiti, e l'Istituto meteorologico dominicano prevede ulteriori piogge e grandinate nei prossimi giorni.

«La Protezione civile mantiene il proprio protocollo di massima allerta. Le previsioni indicano che nel corso del fine settimana potremmo trovarci di fronte a nuove forti precipitazioni che interesseranno una parte significativa del paese», ha precisato il suo direttore Juan Salas.

La Protezione civile haitiana ha segnalato dal canto suo 12 vittime in diversi dipartimenti.

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