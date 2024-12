Le autorità della Repubblica Dominicana hanno sequestrato un record di 9,5 tonnellate di cocaina durante un'operazione nel Porto Multimodale Caucedo, a Boca Chica, vicino alla capitale Santo Domingo.

Un carico di cocaina, immagine d'illustrazione. TiPress

SDA

La droga si trovava in due container carichi di banane provenienti dal Guatemala e diretti in Belgio. Si tratta del «più grande sequestro di droga nella storia del Paese», ha detto in una conferenza stampa Carlos Devers, capo della comunicazione della Direzione dominicana di controllo delle droghe.

Le autorità hanno trovato «un totale di 320 sacchi, contenenti 9'588 chilogrammi di una sostanza che si presume sia cocaina», ha aggiunto. Il carico è stato valutato in circa 250 milioni di euro (poco più di 232 milioni di franchi al cambio attuale).

Almeno 10 persone di nazionalità dominicana che lavorano nel porto sono indagate.

Dall'inizio dell'anno la Repubblica Dominicana ha sequestrato 41'696 chilogrammi di droga, 16mila kg in più rispetto al 2023.

