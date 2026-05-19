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Francia Respinto ricorso contro nuove vetrate di Notre-Dame de Paris

SDA

19.5.2026 - 16:06

Una messa a Notre-Dame de Paris
Una messa a Notre-Dame de Paris
Keystone

Niente da fare per i difensori del patrimonio di Parigi.

Keystone-SDA

19.05.2026, 16:06

La giustizia francese ha respinto oggi il ricorso di due associazioni – 'Sites et Monuments Historiques' et 'SOS Paris' – contro l'installazione di sei nuove vetrate contemporanee nella parte meridionale di Notre-Dame de Paris, un progetto avviato nel quadro dei lavori seguiti al devastante incendio del 15 aprile 2019.

L'idea, che ha ottenuto il nulla osta delle autorità, prevede di sostituire sei vetrate ornamentali, realizzate nel 1864, ai tempi di Viollet-Le-Duc (e sopravvissute all'incendio) con sei vetrate in stile contemporaneo recentemente concepite dall'artista Claire Tabouret e realizzate dall'atelier di vetrai Simon-Marq.

Secondo i giudici, ''le condizioni d'emergenza, necessarie per la sospensione di un'autorizzazione urbanistica'', non ci sono e i ''lavori autorizzati non presentano un carattere irreversibile». Il processo di sostituzione, previsto tra giugno e ottobre, può dunque procedere anche se in molti sperano in un ripensamento.

Il progetto presentato dall'artista e scultrice contemporanea, Claire Tabouret, 44 anni, venne selezionato a dicembre 2024 dopo una gara d'appalto lanciata dallo Stato e dalla Diocèse de Paris. L'intento sarebbe quello di aggiungere una ''traccia contemporanea'' all'antica cattedrale simbolo di Parigi.

Un'iniziativa che da allora non smette di suscitare veleni e polemiche, visto che le sei vetrate ottocentesche, non sono state affatto danneggiate dalle fiamme e per molti non ci sarebbe dunque alcun motivo di sostituirle con quelle nuove. Una petizione in questo senso ha già raccolto 340.000 firme.

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