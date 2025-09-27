Circa 58 feritiRessa a un comizio elettorale, almeno 31 morti in India
SDA
27.9.2025 - 20:31
Almeno 31 persone sono morte nella calca durante un comizio elettorale di un popolare attore diventato politico, Vijay, nell'India meridionale, ha dichiarato un parlamentare.
Keystone-SDA
«Finora 31 persone sono morte nella calca», ha dichiarato V. Senthilbalaji ai giornalisti nello Stato del Tamil Nadu, dove è stata segnalata la calca. Circa 58 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d'urgenza in ospedale, ha aggiunto.
Vijay, conosciuto con un solo nome, si stava rivolgendo al pubblico presente al comizio nel distretto di Karur quando è scoppiato il caos, costringendolo a interrompere il suo discorso.
L'Hindustan Times ha riportato che una larga parte della folla, desiderosa di intravedere Vijay, si è riversata verso le transenne del palco, innescando la calca. Il primo ministro Narendra Modi si è detto profondamente addolorato per l'incidente.