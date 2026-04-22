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Dopo l'inverno Riapre l'Oberalp, è il primo passo urano di nuovo percorribile

SDA

22.4.2026 - 10:01

L'Oberalp ha una funzione di collegamento importante fra i cantoni di Uri e Grigioni.
L'Oberalp ha una funzione di collegamento importante fra i cantoni di Uri e Grigioni.
Keystone

La stagione delle riaperture dei valichi alpini comincia anche nel canton Uri: venerdì alle 09.00 tornerà a essere percorribile l'Oberalp, la strada che collega Andermatt (UR) a Sedrun (GR).

Keystone-SDA

22.04.2026, 10:01

22.04.2026, 10:03

Il passo, che ha il suo punto più elevato a 2044 metri di altitudine, resta comunque esposto a improvvise condizioni meteorologiche avverse, ricorda il dipartimento costruzioni del canton Uri in un comunicato odierno. Potrebbero quindi rendersi necessarie brevi e temporanee nuove chiusure.

I lavori di sgombero della neve e di messa in sicurezza procedono a pieno ritmo anche sugli altri passi. Sulla base dei dati storici dal 2000 si prevede che il San Gottardo e il Klausen possano riaprire intorno all'inizio di maggio; chi invece vuole passare dalla Furka o dal Susten dovrà attendere ancora diverse settimane.

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