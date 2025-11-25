  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lo studio Il latte di foca potrebbe sostituire quello in polvere

SDA

25.11.2025 - 17:10

I campioni sono stati prelevati durante l'allattamento. (Foto simbolica)
I campioni sono stati prelevati durante l'allattamento. (Foto simbolica)
Keystone

Il latte di foca ha una composizione complessa come quello umano, in futuro potrebbe quindi sostituire il latte in polvere. Lo riporta uno studio dell'Università di Göteborg (Svezia) pubblicato oggi sulla rivista specializzata «Nature Communications».

Keystone-SDA

25.11.2025, 17:10

25.11.2025, 17:15

«Lo studio mostra che finora la complessità del latte animale era pesantemente sottovalutata», spiega il responsabile della ricerca Daniel Bojar a Keystone-ATS. Ciò si spiega col fatto che finora la ricerca si era concentrata su animali addomesticati, il cui latte ha perso varietà attraverso la selezione.

Lo studio si è concentrato sugli zuccheri complessi, i cosiddetti oligosaccaridi del latte. Essi rinforzano il sistema immunitario, stimolano la produzione di batteri intestinali sani e proteggono i neonati da batteri nocivi.

Il latte di foca contiene 332 diversi oligosaccaridi, 166 dei quali non erano ancora descritti prima. Alcune di queste molecole hanno raggiunto dimensioni che non erano state osservate nemmeno nel latte umano.

Alcuni di questi carboidrati sono risultati essere dei forti stimolatori per le cellule immunitarie umane. «In futuro queste molecole potrebbero essere aggiunte al latte in polvere, o addirittura utilizzate a scopo terapeutico negli adulti», aggiunge Bojar.

I ricercatori si sono recati sull'Isola di Man (Regno Unito) per mungere cinque foche grige. Dei campioni sono stati prelevati in quattro momenti diversi, durante il periodo dell'allattamento.

Come si munge una foca

Ma come si munge una foca? «Il procedimento non rispecchia magari l'immagine che abbiamo quando sentiamo la parola mungitura», osserva il ricercatore. Le foche selvatiche vengono infatti narcotizzate, quindi viene loro iniettato l'ormone ossitocina che stimola l'afflusso di latte. I ricercatori possono così estrarre il latte dalle mammelle in modo controllato.

Alla ricerca ha preso parte anche Carmen Cori dell'Università di Basilea, quale responsabile della caratterizzazione chimica degli oligosaccaridi scoperti e dell'analisi della loro struttura in laboratorio.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione
Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
La confessione di Marianna e Marco: «Essere un Morandi è un peso e un privilegio»
Fonda un centro di riabilitazione per animali selvatici, ma viene uccisa da uno di loro

Altre notizie

Unione europea. Intesa in Ue su nuove regole per la salute di cani e gatti

Unione europeaIntesa in Ue su nuove regole per la salute di cani e gatti

Parigi. Arrestato il quarto uomo del colpo al Louvre, nessuna traccia dei gioielli

ParigiArrestato il quarto uomo del colpo al Louvre, nessuna traccia dei gioielli

Ecco dov'è successo. Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione

Ecco dov'è successoDalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione