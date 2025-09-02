  1. Clienti privati
Conosce pure il romancio Tappa importante nel mondo tecnologico: EPFL e ETH lanciano l'alternativa svizzera a ChatGPT

SDA

2.9.2025 - 10:00

Anche la Svizzera si lancia nel mondo dell'IA.
Keystone
Keystone

Ricercatori svizzeri hanno lanciato un nuovo modello di intelligenza artificiale (IA). Lo scopo è reagire ai sistemi commerciali dominanti, accusati di non essere abbastanza trasparenti.

Keystone-SDA

02.09.2025, 10:00

02.09.2025, 13:32

Il modello pubblicato oggi si chiama «Apertus». Il codice di programmazione, i dati utilizzati per addestrare l'IA e anche la sua architettura sono visibili, hanno comunicato oggi i Politecnici federale di Zurigo (ETH) e Losanna (EPFL).

Ci si vuole in questo senso smarcare dalla strategia utilizzata da prodotti statunitensi e cinesi.

«Gli ingredienti utilizzati per la costruzione di questi sistemi vengono tenuti nascosti e, a causa degli ingenti investimenti, il numero di persone in grado di vederci chiaro è sempre minore», ha detto alla presentazione del nuovo modello Antoine Bosselut dell'EPFL, che dirige il progetto assieme a Martin Jäggi (EPFL) e Imanol Schlag (ETH).

Essere trasparenti però, sempre secondo gli esperti, è anche un vantaggio per un ulteriore sviluppo dell'IA.

«Per esperienza sappiamo che i sistemi possono sempre contenere errori. Se però capiamo le componenti di base e l'addestramento dei modelli, e come questi sono costruiti, possiamo migliorare i punti deboli e mitigare certi errori», ha spiegato Bosselut.

Proprio come il popolare ChatGPT, «Apertus» è un cosiddetto modello linguistico di grandi dimensioni (Large Language Model, LLM).

La novità non offre però un'interfaccia in stile chat. A differenza di realtà come ChatGPT gli utenti non potranno quindi accedere direttamente al sistema.

Sarà però a disposizione di sviluppatori come punto di partenza per chatbot e traduttori.

La nuova IA è stata sviluppata e addestrata sul supercomputer «Alps» del Centro svizzero di calcolo scientifico a Lugano. Fra le altre cose, il modello conosce anche lo svizzerotedesco e il romancio.

