Una prima assoluta ha visto ricercatori svizzeri operare a distanza, dal loro laboratorio di Zurigo, un maiale che si trovava a Hong Kong usando uno schermo e un controller della Playstation. Lo ha annunciato il Politecnico di Zurigo (ETH) in una nota.

L'operazione è stata eseguita con successo lo scorso maggio nell'ambito di uno studio congiunto portato avanti dall'ETH e dall'Università cinese di Hong Kong.

Nel comunicato si precisa che il dottorando dell'ateneo zurighese Alexandre Mesot ha pilotato una sonda gastrica all'interno dell'apparato digerente del maiale usando il joystick, monitorando il percorso della sonda su uno schermo. Il maiale, anestetizzato, si trovava in una sala operatoria di Hong Kong, a circa 9300 chilometri di distanza.

A rendere possibile l'innovativo intervento hanno concorso da un lato un'ottima e stabile connessione ad Internet e dall'altro una sonda gastrica apposita sviluppata dall'ETH.

La sonda è più piccola degli endoscopi convenzionali

Nella nota, il Politecnico precisa che la sonda in questione è più piccola degli endoscopi convenzionali e può quindi essere inserita attraverso il naso anziché la bocca, come avveniva in precedenza, con minore stress e senza dover sottoporre i pazienti ad anestesia generale. La testa della sonda è costituita da un magnete controllabile mediante un campo magnetico.

Sebbene il dispositivo non sia ancora stato testato sull'uomo, i ricercatori nutrono grandi speranze per il loro strumento: «Questa tecnologia ha un grande potenziale: pensiamo a procedure minimamente invasive nel tratto gastrointestinale, come lo screening preventivo del cancro», ha dichiarato il professor Bradley Nelson, responsabile dell'esperimento, citato nella nota.

