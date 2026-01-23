  1. Clienti privati
Arte Quasi 80 opere di Paul Cézanne in mostra alla Fondazione Beyeler di Riehen

SDA

23.1.2026 - 14:20

Un autoritratto di Paul Cézanne esposto alla Fondazione Beyeler.
Un autoritratto di Paul Cézanne esposto alla Fondazione Beyeler.
Keystone

Una prestigiosa mostra si aprirà domenica, fino al 25 maggio, alla Fondazione Beyeler di Riehen (BS): agli onori quasi 80 opere, di cui diverse poco o punto esposte in passato, di Paul Cézanne (1839-1906).

Keystone-SDA

23.01.2026, 14:20

23.01.2026, 14:23

In particolare, la mostra si concentra sul periodo più significativo dell'artista francese: i visitatori potranno ammirare ritratti e paesaggi, specie della Provenza, nonché nove versioni di uno dei suoi soggetti preferiti, ossia la montagna Sainte-Victoire.

La collezione di opere riunite nel museo realizzato dall'archistar Renzo Piano include una cinquantina di quadri ad olio e 20 acquerelli, stando alla Fondazione Beyeler.

Sono circa 40 i quadri esposti in mani private, molti dei quali mai o poco presentati al pubblico in Svizzera e nei Paesi vicini. Gli altri pezzi sono stati prestati invece dai più rinomati musei europei e statunitensi.

