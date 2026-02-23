  1. Clienti privati
È subito virale Rifiutato dalla mamma, un piccolo di macaco si rifugia in un peluche

ai-scrape

23.2.2026 - 12:49

Allo zoo di Ichikawa, in Giappone, un piccolo di macaco ha dovuto affrontare l'abbandono della mamma subito dopo la nascita. Grazie alle cure dei guardiani e a un pupazzo speciale sta ora trovando la sua strada verso l'integrazione nel branco. Le foto del cucciolo sono diventate subito virali.

Alessia Moneghini

23.02.2026, 12:49

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Punch-kun è un piccolo macaco che vive allo zoo di Ichikawa in Giappone. 
  • Il cucciolo di primate è stato rifiutato dalla mamma poco dopo la nascita: i custodi dello zoo lo hanno quindi accudito, grazie anche all'aiuto di un peluche.
  • Punch-kun ha trovato conforto e rifugio nel pupazzo: le immagini di lui abbracciato al giocattolo sono presto diventate virali.
Punch-kun è un piccolo macaco che vive allo zoo di Ichikawa in Giappone. La sua storia ha commosso il web e ha attirato l'attenzione di molti utenti sui social media.

Come scrive «RaiNews», le immagini che lo ritraggono abbracciato a un peluche di orango sono diventate virali in poco tempo. Questo pupazzo è diventato il suo punto di riferimento principale.

Il cucciolo è nato nel luglio 2025 ed è stato rifiutato dalla mamma poco dopo. I custodi lo hanno allevato e sono stati loro a dargli il pupazzo per alleviare l'isolamento dal gruppo delle altre scimmie che inizialmente lo aveva respinto.

Il piccolo animale trae conforto e un senso di protezione dal giocattolo. E negli ultimi giorni si è verificato un cambiamento importante. Un altro macaco si è avvicinato a Punch-kun e lo ha accolto: un primo segnale positivo di inserimento.

Online si è creata una vera e propria ondata di affetto virtuale. L'hashtag #TieniduroPunch raccoglie messaggi di incoraggiamento da tutto il mondo. Molti fanno il tifo per lui mentre cerca di trovare il suo posto.

