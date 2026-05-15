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Stati Uniti Rilasciato un detenuto in Oklahoma dopo 30 anni nel braccio della morte

SDA

15.5.2026 - 16:57

Richard Glossip, rilasciato dopo quasi 30 anni nel braccio della morte in Oklahoma, e ora in attesa di un nuovo processo.
Richard Glossip, rilasciato dopo quasi 30 anni nel braccio della morte in Oklahoma, e ora in attesa di un nuovo processo.
Keystone

Un ex detenuto del braccio della morte in Oklahoma, Richard Glossip, è stato rilasciato dopo quasi 30 anni di reclusione in attesa di un nuovo processo per un omicidio del 1997 che lo ha portato vicino all'esecuzione capitale.

Keystone-SDA

15.05.2026, 16:57

15.05.2026, 17:03

L'uomo, che in tre diverse occasioni ha perfino consumato i suoi tre ultimi pasti, ha versato una cauzione di 500.000 dollari. Dovrà indossare un braccialetto elettronico e non gli sarà consentito viaggiare al di fuori dello Stato. Inoltre, non dovrà contattare alcun testimone del caso né assumere droghe o alcol.

«Sono grato a mia moglie e ai miei avvocati – ha detto –. È un'emozione travolgente e straordinaria». Il suo avvocato, Donald Knight, ha spiegato che Glossip conta sulle donazioni per raccogliere la somma necessaria: «Ha molti sostenitori e siamo fiduciosi che possano coprire l'importo della cauzione».

L'anno scorso la Corte Suprema ha annullato la sua condanna e le sue reiterate dichiarazioni di innocenza hanno ottenuto il sostegno di Kim Kardashian, Susan Sarandon e altre figure di spicco negli Usa.

Glossip era stato condannato a morte per l'omicidio, avvenuto nel 1997 a Oklahoma City, del suo ex datore di lavoro e proprietario di un motel, Barry Van Treese, aggredito a colpi di mazza da baseball in quello che, secondo l'accusa, sarebbe stato un delitto su commissione.

L'anno scorso la Corte Suprema ha stabilito che la decisione dei pubblici ministeri di consentire a un testimone chiave di rendere una deposizione che sapevano essere falsa ha violato il diritto costituzionale dell'uomo a un equo processo.

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