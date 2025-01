Immagine d'illustrazione sda

Un tumore del peso di 1,5 chilogrammi è stato rimosso da una bambina di otto anni a Roma con una complicata operazione. La piccola paziente è ora in via di guarigione.

Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Un team di medici ha rimosso un enorme cancro al rene da una bambina di 8 anni.

Il tumore pesava 1,5 chilogrammi e si stava già diffondendo intorno al cuore.

Durante l'operazione, durata nove ore, è stato necessario interrompere il battito cardiaco della giovane paziente. Mostra di più

Un team di medici ha rimosso un enorme tumore da una bambina di 8 anni che dal rene aveva già raggiunto il cuore. Il cosiddetto nefroblastoma pesava ben 1,5 kg. L'operazione si è svolta all'ospedale pediatrico vaticano Bambino Gesù di Roma ed è durata più di nove ore.

Alessandro Crocoli, primario del reparto di chirurgia oncologica, considera la riuscita dell'intervento non solo una «vittoria medica, ma anche una grande speranza per molte famiglie che si trovano in una situazione simile», come riporta «20 Minuten» in una dichiarazione dell'agenzia di stampa italiana ANSA.

Stando al quotidiano, la giovane aveva già fatto sei cicli di chemioterapia nei mesi precedenti, che hanno un po' ridotto la massa tumorale.

Il battito cardiaco è stato sospeso

Durante l'operazione è stato prima rimosso il rene destro, che a causa del tumore era dieci volte più grande del normale.

I cardiochirurghi hanno quindi interrotto il battito cardiaco della piccola paziente e l'hanno tenuta in vita con un circuito extracorporeo. Questo è stato necessario per rimuovere la parte della massa che si era già diffusa fino all'atrio del cuore.

Dopo una breve degenza nel reparto di terapia intensiva, la bambina è ora in via di guarigione, ha annunciato l'ospedale. Il trattamento continuerà con la radioterapia e altri cicli di chemioterapia.