Rinunciare al cioccolato potrebbe non essere così salutare come sembra. Uno studio dimostra infatti come le persone che snobbano questo alimento abbiano prestazioni cognitive più scarse, un rischio maggiore di ricovero per insufficienza cardiaca e una mortalità complessiva più elevata.

Stando alla ricerca, pubblicata sulla rivista «Swiss Medical Weekly», l'effetto più favorevole si ottiene con un consumo da due a sei tavolette alla settimana.

Lo studio si concentra su persone colpite da fibrillazione atriale: in più di 3.000 hanno compilato un questionario dichiarando quanto cioccolato mangiano.

Potrebbe essere buono per la pressione e il cuore

I ricercatori vedono una possibile ragione dell'effetto positivo del cioccolato in un'azione positiva sulla funzione endoteliale da parte di una sostanza contenuta nel cioccolato.

L'endotelio è lo strato più sottile di cellule che riveste le pareti interne dei vasi sanguigni. Una buona funzione endoteliale garantisce che i vasi sanguigni rimangano flessibili e dilatabili, il che a sua volta regola la pressione sanguigna e può ridurre il rischio di malattie cardiache.

Inoltre, il cioccolato potrebbe ridurre lo stress ossidativo, che si verifica quando nell'organismo c'è uno squilibrio tra radicali liberi e antiossidanti. I radicali liberi possono danneggiare le cellule e i tessuti e contribuire a varie malattie. Il cioccolato contiene antiossidanti che possono aiutare a neutralizzarli.

Manca la certezza assoluta

Tuttavia, gli stessi autori dello studio mettono in guardia dal trarre conclusioni affrettate. «I nostri risultati sono associazioni e non relazioni causali», ha dichiarato sollecitata da Keystone-ATS Annina Staber, medico dell'ospedale Triemli di Zurigo e autrice principale del lavoro.

Insomma, quanto scoperto potrebbe senza dubbio indicare effetti positivi del cioccolato, ma questa affermazione, almeno per ora, non può essere fatta con certezza.

