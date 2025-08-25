Per problemi tecniciRinviato il decimo test in volo di Starship
SDA
25.8.2025 - 07:01
Annullato per problemi tecnici il decimo test in volo di Starship, il velivolo dell'impresa di Elon Musk SpaceX progettato per i futuri viaggi verso la Luna e Marte.
Nel sito di lancio dell'azienda, Starbase, vicino a Boca Chica (Texas) il conto alla rovescia è stato fermato «per consentire la risoluzione di un problema con i sistemi di terra», ha scritto SpaceX in un post su X.
Al momento non è stata resa nota la nuova data del lancio. È stata annullata anche la conferenza stampa che Elon Musk avrebbe dovuto tenere intorno alla mezzanotte svizzera, come era accaduto nel test del 27 maggio.