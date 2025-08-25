  1. Clienti privati
Per problemi tecnici Rinviato il decimo test in volo di Starship

SDA

25.8.2025 - 07:01

Il lancio del razzo Starship era previsto per ieri alle 18:30 ora locale dalla base dell'azienda americana in Texas, nel sud degli Stati Uniti.
Keystone

Annullato per problemi tecnici il decimo test in volo di Starship, il velivolo dell'impresa di Elon Musk SpaceX progettato per i futuri viaggi verso la Luna e Marte.

Keystone-SDA

25.08.2025, 07:01

25.08.2025, 08:21

Nel sito di lancio dell'azienda, Starbase, vicino a Boca Chica (Texas) il conto alla rovescia è stato fermato «per consentire la risoluzione di un problema con i sistemi di terra», ha scritto SpaceX in un post su X.

Al momento non è stata resa nota la nuova data del lancio. È stata annullata anche la conferenza stampa che Elon Musk avrebbe dovuto tenere intorno alla mezzanotte svizzera, come era accaduto nel test del 27 maggio.

